Спикер Госдумы тайно посмотрел с чиновниками "Матильду"

В июне прошел закрытый показ фильма Алексея Учителя "Матильда", вызвавшего критику церкви и депутата Натальи Поклонской. Фильм посмотрел спикер Госдумы Вячеслав Володин, но другие депутаты о показе ничего не знают.

Секретный показ

О закрытом показе "Матильды" Русской службе Би-би-си рассказал глава общественного совета при министерстве Павел Пожигайло. По его словам, на показе, проведенном в июне, кроме него самого присутствовали и "другие чиновники". При этом Пожигайло не уточнил, о ком именно идет речь.

В пресс-службе минкульта Би-би-си подтвердили, что провели закрытый показ "Матильды" в Госдуме. На нем присутствовали чиновники министерства, говорилось в ответе ведомства на запрос Би-би-си. Организацией показа фильма занимался комитет Госдумы по культуре.

При этом уже через несколько часов после ответа представители пресс-службы ведомства сами связались с Би-би-си и сообщили, что "в департаменте кинематографии ни о каком закрытом показе "Матильды" не известно и никто из руководителей департамента на нем не присутствовал".

Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева заявила, что "не слышала о показе "Матильды" в Госдуме". "Минкульт точно не имеет к этому отношения", - сказала она.

Председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин также сказал Би-би-си, что никакого показа в Госдуме не проходило. По его словам, закрытый показ картины планируется провести в сентябре, а сейчас фильм еще не готов.

Коллеги Говорухина по комитету Елена Драпеко и Владимир Бортко также сказали Би-би-си, что им неизвестно о показе "Матильды". Депутат Наталья Поклонская ответила, что тоже ничего об этом не слышала.

Письмо чиновников

При этом о том, что фильм уже показывали неким чиновникам, еще в начале июня говорил Алексей Учитель. На фестивале "Кинотавр" в Сочи режиссер рассказал, что был вынужден показать "Матильду" сотрудникам администрации президента и руководству Госдумы.

"Создатели картины провели ответственный показ, на котором полное руководство администрации президента и председатель Госдумы посмотрели кино", - цитирует The Hollywood Reporter слова Учителя.

Показ был, "но не в Госдуме", заявила Би-би-си помощник режиссера Алексея Учителя Анна Шелашина. Где и когда состоялся просмотр фильма, она не сказала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин действительно посмотрел "Матильду", подтвердил Би-би-си собеседник в Госдуме (пожелал остаться неназванным, так как не уполномочен комментировать действия председателя прессе). Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал Би-би-си, что чиновники Кремля не смотрели "Матильду".

На "Кинотавре" Учитель также рассказал, что ему приходило письмо от Поклонской, в котором она якобы писала: "Я узнала, что фильм посмотрели руководящие люди нашего государства. Вы обязаны представить фильм экспертам, которых я назначу".

Через две недели Поклонская заявила, что прихожан, посмотревших "Матильду" на закрытых показах, на полгода отлучили от причастия. В РПЦ опровергли слова депутата.

Прокат под вопросом

В начале сентября должно состояться заседание общественного совета при минкульте, на котором будет обсуждаться "Матильда". По словам Пожигайло, члены совета будут настаивать на проведении закрытого показа фильма для проверки картины на наличие сцен, оскорбляющих чувства верующих.

На этом же заседании совет вынесет решение по рекомендации министерству культуры по поводу "Матильды", сказал Пожигайло. Совет может рекомендовать министерству не выдавать картине Учителя прокатное удостоверение.

"Главное, не где и когда проходил показ, а соломоново решение, которое нужно принять по этому фильму. И то, и то решение вызовет серьезные последствия", - сказал Пожигайло.

"Апофеоз пошлости"

Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и последнего российского императора Николая II. Фильм еще не вышел на экраны, его премьера анонсирована на октябрь 2017 года.

Однако появившийся трейлер вызвал шквал критики. Депутат Госдумы Наталья Поклонская просила генеральную прокуратуру проверить фильм. По ее словам, фильм оскорбляет чувства верующих. В РПЦ также критиковали задумку фильма, митрополит Иларион назвал его "апофеозом пошлости".

В ноябре 2016 года православное движение "Царский крест" написало запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и депутату Наталье Поклонской с просьбой проверить готовящийся фильм Учителя на предмет оскорбления чувства верующих. Они направили свои жалобы и в общественный совет при министерстве культуры.

После этого многие церковные и политические деятели высказались против фильма Учителя. Глава "Царского креста" Александр Порожняков рассказал Русской службе Би-би-си, что активисты собрали уже около 100 тысяч подписей за запрет "Матильды".