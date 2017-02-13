Спикер Госдумы согласился с предложением создать закон о защите президента

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 13 февраля 2017 г. 19:50
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России нужно законодательно защищать президента, передает «Интерфакс».
© Reuters/Scanpix

«Вы правы, президента нужно защищать. Все страны защищают», — ответил Володин на соответствующий вопрос на встрече со студентами и преподавателями университета в Иннополисе.

При этом он добавил, что соответствующий вопрос не стоит в повестке Госдумы, но его нужно обсуждать, потому что от этого зависит безопасность российских институтов власти.

Спикер Госдумы отметил, что в 2015 году за высказывания в адрес действующего тогда президента США Барака Обамы четыре человека получили «серьезные сроки». По словам Володина, Россия в этом вопросе более демократичная и открытая страна, жители которой «говорят, что хотят, пишут, что хотят».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в Кремле нет определенной позиции по этому вопросу. По его мнению, идея принятия закона о защите чести и достоинства требует изучения.

Телеканал "Дождь"
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