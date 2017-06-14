Спикер Госдумы РФ заявил, что страны Запада "генетически не любят" славян

По словам Володина, санкции в отношении России и Белоруссии приобретают системный характер. «Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами», — заявил Володин. Он также добавил, что в данном случае речь может идти о «патологической нелюбви» западных стран к славянам.

В ответ на вопрос о том, с чем может быть связано такое отношение, Володин ответил, что оснований для этого нет. «Надо у них и спросить - что у них, что они так генетически не любят [славянские] народы», — подчеркнул Володин.

Он также выразил убеждение, что акции протеста в России поддерживают страны Запада, рассчитывая на то, что это «подогреет» ситуацию в стране. «Понятно: чем хуже, тем лучше. Поэтому поддерживают. Это тоже один из способов борьбы и удовлетворения от того, что насолили», — счел Володин.

Ранее 14 июня президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении Белоруссии. Помимо этого, в Сенате США в ближайшее время будет рассматриваться проект новых санкций против России.

12 июня в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции. В Москве и Петербурге митинги сопровождались массовыми задержаниями.