Спикер Госдумы РФ заявил, что страны Запада "генетически не любят" славян

 (16)
Телеканал "Дождь"
среда, 14 июня 2017 г. 15:28
Санкционная политика свидетельствует о том, что западные страны «генетически не любят» славянские народы. Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, комментируя продление санкций США в отношении Белоруссии, передает «Интерфакс».
© Sputnik

По словам Володина, санкции в отношении России и Белоруссии приобретают системный характер. «Это начинает уже переходить какие-то грани разумного, и можно заподозрить тех, кто стоит за этими санкциями, в борьбе со славянами», — заявил Володин. Он также добавил, что в данном случае речь может идти о «патологической нелюбви» западных стран к славянам.

В ответ на вопрос о том, с чем может быть связано такое отношение, Володин ответил, что оснований для этого нет. «Надо у них и спросить - что у них, что они так генетически не любят [славянские] народы», — подчеркнул Володин.

Он также выразил убеждение, что акции протеста в России поддерживают страны Запада, рассчитывая на то, что это «подогреет» ситуацию в стране. «Понятно: чем хуже, тем лучше. Поэтому поддерживают. Это тоже один из способов борьбы и удовлетворения от того, что насолили», — счел Володин.

Ранее 14 июня президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении Белоруссии. Помимо этого, в Сенате США в ближайшее время будет рассматриваться проект новых санкций против России.

12 июня в десятках городов России прошли акции протеста против коррупции. В Москве и Петербурге митинги сопровождались массовыми задержаниями.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Суд отказался смягчить приговор Олегу Навальному (3)

Alexey and Oleg Navalny
Ходатайство Олега Навального о замене оставшегося срока более мягким наказанием не было удовлетворено. Его вновь назвали злостным нарушителем режима.

Блогеру Илье Варламову запретили въезд на Украину (3)

Блогеру Илье Варламову запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому блогеру Илье Варламову. Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на ответ ведомства.

Спикер Госдумы РФ заявил, что страны Запада "генетически не любят" славян (16)

Спикер Госдумы РФ заявил, что страны Запада генетически не любят славян
Санкционная политика свидетельствует о том, что западные страны «генетически не любят» славянские народы. Об этом заявил спикер российской Госдумы Вячеслав Володин, комментируя продление санкций США в отношении Белоруссии, передает «Интерфакс».

Минобороны России предложило обязать военных отчитываться за соцсети (7)

Минобороны России предложило обязать военных отчитываться за соцсети
Министерство обороны России разработало законопроект, в котором предлагает обязать всех контрактников, поступающих на военную службу, сообщать адреса своих профилей в социальных сетях для проверки. Текст законопроекта выложен для обсуждения на портале проектов нормативных актов.

Никиту Михалкова позвали работать над присягой на верность России (1)

Nikita Michalkovas
Режиссер Никита Михалков вошел в рабочую группу Госдумы, созванную для подготовки текста присяги, которую должны будут приносить желающие получить российское гражданство. Группа впервые соберется в четверг, 15 июня.
Facebook друзья
Rambler's Top100