Спецслужбы Киргизии назвали имя исполнителя теракта в Петербурге

 (102)
bbcrussian.com
вторник, 4 апреля 2017 г. 07:35
Взрыв в вагоне метро Санкт-Петербурга, по предварительным данным, мог совершить смертник-одиночка, сообщают российские информационные агентства со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах.
© AFP / Scanpix

Исполнитель теракта в Петербурге является уроженцем Киргизии и гражданином России, сообщили в Государственном Комитете национальной безопасности республики.

"Возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения", - сказали в ГКНБ.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Рахат Сулайманов, спецслужбы Киргизии находится в постоянном взаимодействии с российскими коллегами.

Статьи по теме:
В метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв: погибло не менее 10 человек  (567)

При этом посольство Киргизии в Москве сообщило, что российские власти пока не обращались к Бишкеку по поводу возможной причастности выходца из Киргизии к теракту в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, Комитет национальной безопасности Казахстана пообещал в ближайшее время передать в СМИ информацию об исполнителях взрыва в метро Санкт-Петербурга, заявил заместитель председателя КНБ Казахстана Нургали Билисбеков.

"Мы продолжаем интенсивный обмен информацией, я думаю, в ближайшие часы будет ясность и мы дадим информацию в прессу по исполнителям. Исполнитель может быть установлен в ближайшее время, но там работа будет проводиться и по организаторам", - сказал Билисбеков на заседании правительства республики.

Он уточнил, что КНБ Казахстана и ФСБ России проводят совместное расследование взрыва в Санкт-Петербурге. "Мы сегодня совместно с ФСБ, со спецслужбами соседних государств отрабатываем версии о причастности к теракту одного гражданина РФ и выходца из Центральной Азии, не гражданина Казахстана", - добавил Билисбеков.

"Ранее в СМИ проходила информация о том, что к теракту причастен, возможно, гражданин Казахстана Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. Эта информация не соответствует действительности. В поле зрения КНБ он не попадал, в учетах не значится. Партнерами из спецслужб РФ как исполнитель теракта не рассматривается, скорее всего, он жертва", - сказал он.

В понедельник днем в вагоне поезда в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" прогремел взрыв.

По последним данным, в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, еще 51 пострадавший находится в больнице.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Путин подписал закон об освобождении от налогов попавших под санкции россиян (1)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин подписал законопроект, который освобождает от необходимости платить налоги и декларировать доходы в России тех, кто попал под санкции.

Трагедия в Санкт-Петербурге: опубликованы списки пострадавших при взрыве в метро

Teroro aktas Sankt Peterburge
Петербургское управление Министерствра по чрезвычайным ситуациям России публикует первые официальные списки пострадавших от взрыва в метро, которые остаются в больницах города.

Глава Удмуртии Соловьев задержан и доставлен в Москву (1)

Antrankiai
Глава Удмуртии Александр Соловьев задержан и доставлен в Москву, сообщают российские СМИ.

Метро Санкт-Петербурга возобновило работу после взрыва

Метро Санкт-Петербурга возобновило работу после взрыва
Метро Санкт-Петербурга утром 4 апреля возобновило работу в полном объеме после взрыва, сообщает администрация губернатора.

Взрывы в метро: от Лондона и Москвы до Брюсселя и Каира (4)

Teroro aktas Sankt Peterburge
Взрыв в петербургском метро стал еще одним из целой серии подобных преступлений, совершенных в подземках различных городов мира.
Facebook друзья
Rambler's Top100