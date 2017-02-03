Советником спикера Госдумы Володина стал представитель РПЦ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин нанял нового советника на общественных началах.

Им стал представитель РПЦ — первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, об этом сообщили источники «Коммерсанта» в Госдуме.

В РПЦ Щипков отвечает за взаимодействие с политическими партиями. Комментировать назначение изданию он отказался.

По мнению главы комитета Госдумы по общественным объединениям и религиозным организациям Сергея Гаврилова, Щипков был нанят советником Володина для того, чтобы вести работу по вопросам свободы совести и особенностей семейного законодательства. «Я беседовал с ним (с Щипковым — Дождь). Он интеллектуал, социальный и религиозный философ, аналитик, публицист. Насколько я представляю, не функционер, не организатор», — рассказал «Коммерсанту» Гаврилов, добавив, что хотел бы пригласить Щипкова и к работе в профильном думском комитете.

Издание отмечает, что у Щипкова уже есть опыт работы на аналогичной должности. Он был советником на общественных началах лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, когда тот возглавлял Совет Федерации.