Советник президента предложил ограничить интернет в России

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Телеканал "Дождь"
четверг, 26 января 2017 г. 18:45
Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко назвал ограничение интернета в России единственной возможностью обеспечить информационную безопасность, сообщает «Интерфакс».
© Sputknik/Scanpix

«Путь один — это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — сказал Клименко на лекции «Информационная безопасность России» в Военной академии Генштаба.

По словам Клименко, работающие в России зарубежные компании часто не отвечают на запросы правоохранительных органов.

«Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов они не отвечают. К сожалению, мы не можем написать в WhatsApp и попросить отключить шифрование», — сказал он.

Клименко добавил, что если зарубежные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».

В конце декабря Клименко заявил, что Россия должна быть готова к отключению от мирового интернета.

«Наши западные партнеры отключили Крым от работы сервисов Google и Microsoft. Равно как и владельцы доменов, проживающие в Крыму, потеряли то, что наработали. Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета», — сказал он в интервью RT.

Клименко добавил, что одна из задач России — «отрегулировать российский сегмент интернета» для того, чтобы не допустить сценария, подобного отключению страны от мирового интернета.

В 2016 году Китай занял последнее — 65-е место — в рейтинге свободы интернета Freedom House. Россия в этом рейтинге находится на 52-м месте. Зарегистрированные в Китае компании обязаны предоставлять пользовательские данные по запросам спецслужб, пишет Freedom House. В стране также были введены поправки в уголовный кодекс, увеличивающие ответственность за «распространение дезинформации» в социальных сетях. Интернет-компании, которые отказываются сотрудничать, блокируются, указывает организация. Доступ к мировому интернету в Китае контролируется девятью государственными операторами.

Телеканал "Дождь"
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