Совершено нападение на дом обозревателя "Новой газеты" Юлии Латыниной

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NEWSru.com
четверг, 20 июля 2017 г. 07:46
Обозреватель "Новой газеты" и радиостанции "Эхо Москвы" Юлия Латынина сообщила, что ночью 19 июля на ее дом было совершено нападение. Нападавших было несколько, они передвигались на автомобиле. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщил о начале проверки.
© wikipedia nuotr.

"Минувшей ночью здание было опрыскано едким газом неизвестного состава", - сказала она в эфире радиостанции. В результате этого пострадали восемь человек, в том числе четверо пенсионеров и двое детей.

"Это было какое-то вещество с тошнотворным запахом, который, насколько я понимаю, достаточно мало наносит вред здоровью. Самое неприятное во всей это истории заключается в том, что пострадала не одна я", - сказала Латынина.

По ее словам, дома были ее отец 79 лет, мать 77 лет, а за стеной находились 70-летние соседи с двумя внуками. Латынина уточнила, что соседи пострадали в большей степени. При этом в полицию журналистка обращаться не хочет. "Я в этой комедии участвовать не буду", - сказала она.

В тексте, опубликованном на сайте "Новой газеты", Латынина пишет, что нападение совершили "те же самые люди", которые в августе прошлого года облили ее фекалиями, "или их братья по разуму".

Латынина также написала, что характерные подтеки зловонной жидкости были обнаружены на окне ее комнаты и на машине. Журналистка предположила, что нападавшие использовали "баллончик американского производства "Скунс".

"Содержит бутил-мелен-меркаптан. Аромат в точности такой: прелый лук, чеснок, дерьмо и газ. Русские патриоты, как вы понимаете, пользуются баллончиками исключительно американского производства. Впрочем, я не химик и на анализе не настаиваю", - написала Латынина.

По ее словам, нападавшие преследовали две цели: первая - "мы знаем, где ты живешь. Мы знаем, где живут твои родители. Сегодня мы плеснули тебе в окно скунсом, а завтра мы шмальнем пулей в голову".

Вторая: "Намек понятен. "Ты, Юлия Латынина - скунс. Ты тут гадишь на нашего Великого и Могучего Утеса. Клали мы на тебя", - написала журналистка на сайте "Новой газеты", отметив, что ее текст не является официальным обращением в полицию.

Несмотря на это в полиции изучили жидкость, обнаруженную на доме и машине Латыниной. "Установлено, что разлитая жидкость опасности для жизни и здоровья людей не представляет", - сообщили "Интерфаксу" в полиции.

В августе 2016 года неизвестные облили Латынину фекалиями. В полиции сообщили, что нападение на журналистку было связано с ее профессиональной деятельностью. Однако информации о результатах расследования до сих пор нет.

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