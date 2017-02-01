Сотрудников ФСБ обвинили в госизмене в пользу США

Руководитель "Команды 29" Иван Павлов подтвердил, что речь идет о руководителе Центра информационной безопасности ФСБ России Сергее Михайлове и его подчиненном Дмитрии Докучаеве, а также о бывшем главе отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслане Стоянове.

"Не знаю, как остальные, но мой подзащитный вину не признает", - сказал Павлов. При этом он не стал конкретизировать, чьи именно интересы он представляет.

Заявление Павлова подтвердили Би-би-си в пресс-службе "Команды 29".

Ранее СМИ сообщали о том, что в декабре 2016 года по подозрению в государственной измене были арестованы двое сотрудников ФСБ и менеджер "Лаборатории Касперского". Официальных подтверждений этому не поступало.

В понедельник был подтвержден арест журналиста Владимира Аникеева по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации. Источники Интерфакса сообщают, что дело, по которому арестован Аникеев, имеет отношение к взломам персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов, и что аресты Аникеева, Михайлова, Докучаева и Стоянова взаимосвязаны.

Сообщалось также о возможной причастности Аникеева к хакерской группе "Анонимный интернационал" ("Шалтай-Болтай").