Сотрудники ФСБ России пришли с обысками в Эрмитаж

Сотрудники Федеральной службы безопасности пришли с обысками в Эрмитаж, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на неназванный источник.



По данным «Фонтанки», обыски проводят оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом. Издание сообщает, что сотрудников ФСБ интересуют документы, которые связанны с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице.

В пресс-служба Эрмитажа "Дождю" сказали, что не могут подтвердить или опровергнуть обыски.

«Фонтанка» отмечает, что в декабре 2015 года Эрмитаж заключил контракт на сумму 3,67 миллиарда рублей с московской компанией «Мехстройтранс». Руководство компании причастно к «делу Минкульта» о хищениях, отмечает издание. «Мехстройтранс» в ходе тендера снизил стоимость на один процент. Спустя девять месяцев после начала работ по графику на месте строительства все еще была пустая площадка, пишет издание.

По данным «Фонтанки», в 2016 году «Мехстройтранс» получил аванс в размере миллиарда рублей, но работы должным образом не выполнялись. Изданию известно о значительном отставании от графика и задержки оплаты субподрядчикам. В Эрмитаже тогда сказали, что отставание не носит критического характера, а с руководством «Мехстройтранса» достигнута договоренность об увеличении скорости работ.

В феврале 2016 года — через два месяца после заключения контракта с Эрмитажем — «Мехстройтранс» был внесен в реестр недобросовестных поставщиков из-за неисполнения контракта по строительству одного из зданий психдиспансера в Калининградской области, пишет «Фонтанка». Претензии заказчика составляли 30 миллионов рублей.

В марте по «делу Минкульта» произошел арест бизнесмена Никиты Колесникова. Его обвинили в масштабном мошенничестве при исполнении госконтракта по строительству музея космонавтики в Калуге. Этот арест непосредственно связан со строительством в Петербурге, отмечает издание.