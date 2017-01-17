Сотрудник Atlantic Council: экономическому росту в России мешает ФСБ

Однако отсутствие уважения к частной собственности не дает стране шансов на рост.

В Москву шведский экономист, специализирующийся на странах Восточной Европы, прилетел для участия в Гайдаровском форуме.

Мероприятие прошло в конце прошлой недели: его основным лейтмотивом стал консенсус чиновников и экспертов по поводу того, что экономическое дно осталось позади.

В интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си Дмитрию Булину экономист рассказал, почему не спешит разделить этот оптимизм.

- Еще два года назад, когда в России начался экономический кризис, многие говорили, что у нее не хватит резервов преодолеть турбулентность. По прошествии двух лет ситуация выглядит более оптимистично. Возникает ощущение, что Россия прошла дно кризиса. Вы согласны с этим, и если да, то за счет чего это удалось?

- Да, я думаю, это верно. В этом году ожидается рост на уровне 1-1,5% ВВП. Во время прошлого кризиса 2008-2009 годов ВВП снизился на 8% - и вполне можно было ожидать, что в новый кризис будет столько же или еще хуже. Главное отличие двух кризисов в том, что в 2014 году Центральный банк России ввел свободный курс рубля. Из-за этого Россия не потеряла резервы. Валютный курс снизился примерно одинаково со снижением цен на нефть. Россия на этот раз осуществляла намного лучшую макроэкономическую политику, чем в 2008-2009 годах. И в то же время на этот раз не пошла на выделение огромных дотаций государственным и олигархическим предприятиям.

- По мнению Владимира Мау, ректора РАНХиГС[на площадке которого прошел Гайдаровский форум], благоприятную роль при прохождении кризиса в России сыграли именно антикризисные действия правительства. Он даже назвал свое удивление от этих удачных действий "культурным шоком". Вы тоже испытываете культурный шок от действий российского правительства?

- Надо сказать, что президент Путин в основном сделал нужные выводы из кризиса 1998 года. Он знает, что стабильная макроэкономика - это важно. Но возникает вопрос, в чем суть стабильной макроэкономики? В кризис 2008 года Путин думал, что стабильность значит стабильный валютный курс. В нынешний кризис он считает, что это стабильные валютные резервы. И в этом с ним можно согласиться: действительно лучше иметь стабильные резервы. Поэтому что хорошо в российской политике - это макроэкономическая политика, и на Гайдаровском форуме много об этом говорится. Что плохо в российской политике - это право собственности, которое просто здесь отсутствует, и на Гайдаровском форуме это не обсуждается.

- Какие сегодня вы назвали бы главные препятствия для роста российской экономики?

- Я вижу только одно препятствие - это ФСБ.

- Поясните.

- Опять-таки, в России нет института права собственности. Если кому-то что-то не нравится в деятельности того или иного бизнесмена, часто всё заканчивается тем, что человек просто уезжает из России. Прекрасный пример - [один из создателей "ВКонтакте"] Павел Дуров. Другие примеры - это преследование [владельца АФК "Система"] Владимира Евтушенкова или [собственника аэропорта Домодедово] Дмитрия Каменщика. Люди, имеющие конфликт с властью, часто вынуждены просто уезжать. Права собственности в принципе не существует.

"Трамп - это только симптом проблемы"

- В последнее время ФСБ постоянно фигурирует в новостях не только применительно к российской политике, но и к международной. Вот сейчас все обсуждают скандал о якобы имеющемся у России компромате на Дональда Трампа. Вы верите в то, что он есть? И если он есть, это может серьезно повлиять на российско-американские отношения?

- Ответ на ваши вопросы: да и да. Мы знаем, как живет Дональд Трамп. Это удивительно, если неких видеозаписей времяпрепровождения Трампа в России не существует. И было бы удивительно, если бы российское правительство это не использовало. Я думаю, что это очень вероятно.

Но кто такой Дональд Трамп? Это человек, который сделал деньги на нью-йоркской недвижимости и казино, а это очень мафиозные сферы. Это человек, который сделал свой бизнес в самых криминальных сферах американской экономики и который не пользуется никаким уважением. Я помню, как 20 лет назад был в Нью-Йорке, и мы обсуждали с друзьями, что в Нью-Йорке уважают только деньги. На что один из участников беседы сказал: "Нет, у Дональда Трампа очень много денег, но он не пользуется никаким уважением". Это было 20 лет назад. Трамп - это человек, который всегда на грани закона или по другую его сторону, но всегда спасается, потому что у него очень хорошие адвокаты.

- Ваш прогноз: удастся ли Трампу переломить общую линию американской политики, некий консенсус, который имеется у американской элиты по отношению к международной политике и в том числе по отношению к России?

- Я был бы удивлен, если в течение двух лет Трампу не объявят импичмент. Удивительно, что многие будущие министры его правительства, выступая сейчас в конгрессе, защищают обычные республиканские взгляды, а не взгляды Трампа.

Ясно, что такие люди, как Берлускони и Путин - это люди, которых уважает Трамп, потому что в США очень мало людей его уважают. Его большая удача в том, в США накопилось столько отчуждения между провинцией и столицей, это настоящая проблема. Трамп - это только симптом проблемы, но не ее решение.

- Но пока, скажем, нет никакого импичмента Трампу, удастся ли за это время Владимиру Путину воспользоваться более благоприятными внешнеполитическими условиями?

- Хороший вопрос. Главный вопрос сейчас - это санкции. Те санкции, которые сегодня приняты против России, базируются на указах президента, а не законодательных актах конгресса. Одна из особенностей внутривашингтонской кухни состоит в том, что законопроекты нелегко провести через конгресс - и сложно их отменить, когда они уже приняты конгрессом.

Это объясняет, почему санкции против России принимались не через конгресс. Но сразу после того, как разведывательные организации заявили, что Россия стоит за недавними хакерскими атаками, сразу десять сенаторов предложили закрепить санкции против России законодательно. Пять республиканцев и пять демократов. Это достаточно серьезные, уважаемые сенаторы. Трампу будет очень сложно бороться против этого. Если он не продлит санкции, тогда на арену выйдет конгресс, и это будет хуже для России. У Трампа есть советники, которые должны прекрасно это понимать. Трамп в принципе не может убрать санкции против России, потому что тогда последуют более жесткие санкции от конгресса.

- Возвращаясь на площадку Гайдаровского форума...Здесь много говорится о перспективах экономического роста в России. И когда слушаешь высокопоставленных чиновников, а также околовластных экспертов, возникает ощущение, что они прекрасно всё понимают: и какие нужны реформы, и что они нужны как можно быстрее. Возникает вопрос, почему эти реформы все-таки не проводятся?

- Ответ очень простой. Форум собирает тысячи людей. Это в основном экономическая интеллигенция, профессора вузов Москвы, которые хотят услышать что-то обнадеживающее. Но в то же время они достаточно довольны, здесь никто не переходит на крик. Это спокойные, вежливые люди, которые хотят что-то услышать.

Со своей стороны российские министры, выступающие здесь, прекрасно понимают, что надо что-то делать, но в основном они обсуждают какие-то детали внутри удачно функционирующих систем. Они не обсуждают то, что не работает - право собственности. Они не обсуждают Евразийский экономический союз, что вообще представляется мне чепухой. Главные проблемы не на повестке дня.

Здесь прошло пленарное заседание по налоговой системе. Но налоговая система в целом в России хорошая. Повестка дня так сверстана, чтобы не обсуждать главные проблемы страны. Можно сказать, что главное ожидание среди экспертов здесь, что Кудрин будет премьер-министром в следующем году. Но люди не уверены в том, что это будет, а если будет, непонятно, изменит ли это что-то.

- Да, многие думают, что Кудрин может стать премьер-министром. А будет ли выдвигаться Путин на новый срок, как вы думаете?

- Очевидно, что будет. Путин - авторитарный правитель, такие люди не уходят. Думаю, в 2008 году у него были мысли уйти, но в последний момент он решил этого не делать и стал премьер-министром. Он будет президентом до конца своей жизни - или пока его не снимут против его воли.