У посольства Мьянмы на Большой Никитской улице в Москве собрались несколько сотен мусульман, протестующих против притеснения их единоверцев в Мьянме (Бирме).
© AFP / Scanpix

Как сообщает с места событий корреспондент Русской службы Би-би-си, на Большой Никитской улице полностью перекрыто движение транспорта. За ситуацией наблюдает множество сотрудников правоохранительных органов, в том числе ОМОН.

Пока никаких столкновений между митингующими и полицией не было.
По словам нашего корреспондента, в акции принимает участие порядка пятисот человек. Время от времени они скандируют "Аллаху акбар".

Один из участников акции сообщил Би-би-си, что о призыве приходить к посольству Мьянмы он узнал из поста главы Чечни Рамзана Кадырова в "Инстаграме". По его словам, он и остальные собравшиеся протестуют против убийств мусульман в Мьянме.

Ранее сообщалось, что в Мьянме были сожжены несколько сот домов местных мусульман в штате Ракхайн.

Официальные власти Мьянмы сообщаяют, что силы безопасности проводят в этом районе операцию в ответ на нападения вооруженных групп мусульман-рохинджа на полицейские участки.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала спутниковую фотографию одной из деревень рохинджа, которая была почти полностью уничтожена 25 августа этого года - судя по снимку, было разрушено около 700 домов.

После начала конфликта между буддистами, составляющими большинство населения страны, и мусульманами-рохинджа в 2012 году последние массово бегут в Таиланд и Малайзию.

Ракхайн - самый бедный регион Мьянмы, где проживают около миллиона мусульман-рохинджа. По данным ООН, только в этом году в соседний Бангладеш переправилось уже около 58 тыс. беженцев из Мьянмы.

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