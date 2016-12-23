Сотни человек не могут вылететь из России в Таджикистан из-за запрета полетов

Многие из ожидающих в аэропортах возобновления полетов - граждане Таджикистана, они планировали вернуться домой к новогодним праздникам.

Ранее Таджикистан отказался согласовать рейсы авиакомпании "Ямала" из аэропорта "Жуковский". В Таджикистане считают, что полеты "Ямала" нарушают паритет по числу перевозчиков, выполняющих рейсы между РФ и Таджикистаном.

В ответ на отказ Таджикистана принимать рейсы компании "Ямал" Россия с пятницы приостановила полеты в страну частной таджикской авиакомпании Somon Air. Как сообщила Somon Air, 22 декабря она получила уведомление от минтранса России о запрете полетов в Оренбург, Краснодар, Красноярск и Иркутск.

Somon Air выпустила заявление, в котором подтвердила, что 22 декабря получила от минранса России уведомление о запрете полётов по этим направлениям.

"Запрет введен в связи с тем, что авиационные власти двух стран не смогли достигнуть договорённости в рамках консультаций в Москве по вопросам выдачи разрешения на полёты авиакомпании "Ямал" из аэропорта Жуковский в Таджикистан", - говорится в заявлении авиакомпании.

Тогда в ответ на приостановку полетов в Россию авиакомпании Somon Air власти Таджикистана отменили рейсы российской авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырех городов России.

"В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса "Уральских авиалиний", которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска", - сказал РИА Новости начальник департамента гражданской авиации минтранса Таджикистана Юсуф Рахмонов.

Переговоры России и Таджикистана об условиях выполнения рейсов между двумя странами продолжаются уже несколько дней.

До открытия "Жуковского" летом 2016 года две таджикские компании летали в московский аэропорт "Домодедово" из Душанбе и Худжанда - национальный перевозчик Tajik Air и частная Somon Air. В Душанбе из "Домодедово" также летает российская компания S7, а из "Внуково" - российская UTair. По мнению таджикских властей, таким образом был установлен паритет.

Недавно из "Жуковского" несколько раз в неделю стали летать еще и "Уральские авиалинии". Таджикские перевозчики на этом маршруте не работают и полагают, что паритет был нарушен.

При этом в российском минтрансе утверждают, что никакого упоминания о паритете в соглашении о воздушном сообщении и последующих двусторонних договоренностях нет.