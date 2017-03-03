Соратника Березовского признали виновным в хищении средств "Аэрофлота"

Савеловский суд Москвы в пятницу признал виновным бывшего заместителя директора "Аэрофлота" Николая Глушкова в хищении 123 млн долларов у компании.

"Суд установил, что Глушков вступил в сговор с Борисом Березовским и совершил мошеннические действия", - цитирует агентство РИА Новости приговор суда.

Таким образом, Глушков признан виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Глушков сейчас находится в Великобритании, а приговор выносится ему заочно.

Оглашение приговора продолжается. Прокурор попросил суд заочно приговорить Глушкова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей, передает Интерфакс.

Гособвинение также просило удовлетворить гражданский иск "Аэрофлота" и взыскать солидарно с Глушкова и покойного Бориса Березовского сумму причиненного компании ущерба.

По мнению обвинения, Глушков в 1995 году договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота". По версии следствия, Березовский добился того, чтобы Евгений Шапошников, тогда возглавлявший "Аэрофлот", назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями.

Для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, через которую происходил вывод средств, полагает следствие. Компания была подконтрольна Березовскому и сотрудничала с "Аэрофлотом".

"Глушков и Красненкер, пользуясь своим положением, направили в авиакомпании SAS, KLM, JAL, British Airways письмо с требованием осуществлять платёж напрямую в компанию "Forus" по роялти, которые платили иностранные авиаперевозчики за пролет над российской территорией", - цитирует Интерфакс заявление прокурора.

Также, по мнению следствия, Глушков убедил Шапошникова взять крупные валютные займы якобы для финансирования оздоровления компании, но эти средства были затем похищены.

Березовский умер в 2013 году, Краснекера также нет в живых. Глушков находится в международном розыске. В 2010 году он получил политическое убежище в Великобритании.