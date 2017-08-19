Сообщения о резне в Сургуте: нападают люди в масках, есть жертвы

Из Сургута (Ханты-Мансийский АО) утром в субботу поступают сообщения о череде инцидентов в центре города: местные СМИ утверждают, что на прохожих нападают люди в масках, публикуют фото минимум одной жертвы. Произошедшее похоже на атаку на прохожих в финском Турку, но российские правоохранители о теракте пока не говорят. По данным СК, нападавший убит, он ранил восьмерых.

Первым официальные данные о ЧП передал Следственный комитет. Там сообщили, что один нападавший, вооруженный ножом, напал на прохожих в центре города. Его ликвидировали прибывшие полицейские. Число пострадавших не уточняется. Сообщается о возбуждении уголовного дела. Пока речь о терроризме не идет, произошедшее квалифицировано по статье "покушение на убийство".

На сайте СУ СКР по ХМАО уточняется, что мужчина "вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив восьмерым гражданам ножевые ранения".

"Пятый канал" публикует фрагмент фото из соцсетей, утверждая, что это убитый полицейскими преступник. На теле видно примотанный скотчем муляж пояса смертника.

Местные СМИ приводят другие данные о нападении, а также сообщают некоторые подробности.

ИА "Сиапресс" сообщает о нападениях в центре города около ТЦ "Мир". Группа людей в черном, вооруженная ножами и пистолетами, атаковала прохожих. Есть данные об одном убитом и трех пострадавших.

Телеканал "С1" в своем паблике "ВКонтакте" сообщает, что нападавших было двое. Одного застрелили полицейские, другому удалось скрыться. В городе введен план-перехват.

По данным телеканала, пострадали семь человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, их оперируют.

"Сургутинтерновости" утверждает, что нападавшие орудовали топорами, а госпитализированы более 10 человек.

Изданию Znak.com факт ЧП подтвердили в региональном правительстве. Там заявили, что оказывают помощь пострадавшим в Сургуте. Двое находятся в тяжелом состоянии, пятеро - в состоянии средней тяжести. О происшествии уже доложили губернатору Югры Наталье Комаровой. О сути инцидента данных нет.

Сообщается о подготовке официального заявления правоохранительных органов Сургута и правительства Югры о сложившейся ситуации.

Сургут - административный центр Сургутского района ХМАО, главный город региона и один из самых богатых российских городов.

Накануне в финском городе Турку мужчина с ножом напал на прохожих. В субботу полиция официально сообщила, что нападение квалифицировано как теракт. Там погибли два человека, еще 10 пострадали.