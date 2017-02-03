Сокращение спада ВВП РФ объяснили новым расчетом расходов на вооружение

Падение российского ВВП в последние два года оказалось меньше ожиданий экономистов из-за изменения методики подсчета, а не благодаря росту производства.

Теперь при подсчете объема экономики правительство учитывает расходы на перевооружение армии, которые до этого не относились к ВВП, пишет Bloomberg.

По прогнозам экономистов, в 2015 году ВВП России должен был сократиться на 3,7%, а за два года падение должно было составить 4,2%. В итоге экономика России за два года сократилась на 3%. В 2016 году ВВП также сократился меньшими темпами, чем ожидалось: на 0,2% вместо 0,5%. В результате пересмотра Росстатом данных, российская экономика «получила» около 2,4 триллионов рублей, пишет Bloomberg.

Улучшение показателей объясняется не ростом производства, а новой методикой подсчетов. Все дело в новом методе расчета по международным стандартам, принятом в конце 2016 года. Теперь в ВВП учитываются расходы на перевооружении армии, двухзначный рост которых и обеспечил улучшение показателей ВВП.

«Значительная часть военных расходов идет не на текущее содержание армии, а именно на перевооружение по Программе-2020. А это как раз те самые категории расходов, которые раньше не включались в расчет ВВП, а теперь включают», — сказала агентству экономист Citigroup в Москве Екатерина Власова.

Новая методика расчета означает, что экономические результаты в 2017 году будут не столь высокими, как ожидалось. Из-за продолжающегося кризиса и давления на бюджет, правительство будет вынуждено пересматривать расходы на оборону. Если будет сокращена программа перевооружение до 2020 года, это может сильно отклонить ВВП вниз, считает Власова.

Росстат опубликовал обновленные данные по росту ВВП в среду, 1 февраля. Вместо падения на 3,7% экономика России в прошлом году сократилась на 3%, пересчитали в ведомстве.