Социологи США опубликовали исследование об отношении россиян к Путину

Большинство респондентов высказываются в поддержку действий Путина во внешней политике. Основными проблемами внутри страны они называют рост цен и коррумпированность политиков.

Россияне высоко оценивают деятельность президента Владимира Путина во внешней политике и более сдержанно его действия во внутренней политике. Об этом свидетельствуют результаты опроса американского исследовательского центра Pew Research Center, которые были опубликованы во вторник, 20 июня.

58% опрошенных сказали, что довольны положением дел в стране, 37% заявили об обратном. В 2014 году эти показатели составляли 56 и 36% соответственно.

Основными проблемами в стране россияне называют рост цен (71 %), коррумпированность политических лидеров (58%), недостаток возможностей для того, чтобы найти работу (54%), терроризм (54%), разрыв между бедными и богатыми (53%), преступность (52%) и коррумпированность бизнеса (50%).

Плохой экономическую ситуацию в России в 2015 году считали 73% россиян, сейчас такое мнение высказали 49%. Еще 46% оценили ее на данный момент как хорошую.

Большинство (55%) одобряют экономическую политику Путина, а также его действия в области энергетики и гражданского общества. Единственная область, в которой он не получил положительной оценки большинства, — это проблема коррупции, указывают социологи. Его действия по борьбе с ней одобряют 49%, в 2015 году этот показатель был 62%.

Большинство респондентов (87%) заявили, что уверены в правильности политики Путина на мировой арене, противоположный ответ дали 12% опрошенных. 59% при этом считают, что Россия стала играть более значимую роль на мировой арене, чем 10 лет назад. Еще 17% заявили об обратном, а 21% опрошенных сказали, что этот показатель остался неизменным.

Почти половина опрошенных (46%) высказались за то, чтобы военная операция России в Сирии продолжалась, 34% считают, что ее надо ограничить, еще 11% наоборот считают, что ее следует расширить.

Респонденты дали более низкую оценку действий Путина в отношении Украины, чем в 204 году. Тогда его политику по этому вопросу одобряли 83% опрошенных, сейчас — 63%.

Опрос проводился в России с 18 февраля по 3 апреля 2017 года, в нем приняли участие 1002 человека.