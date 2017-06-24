Социологи: почти половина россиян не смотрели телемост с Путиным

"Прямую линию", которая состоялась 15 июня и продолжалась четыре часа, посмотрели только 16% граждан России, следует из опроса фонда "Общественное мнение". Еще 40% россиян видели отрывки из трансляции в новостях.

А 43%, согласно данным социологов, "не смотрели" и "не читали" о телемосте Путина с народом.

На вопрос, интересно или не интересно смотреть сюжеты и телепередачи, в которых Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире, утвердительно ответили 70% респондентов. А 26% сказали, что "прямая линия" их не интересует вообще.

Чаще других об интересе к "прямой линии" говорят люди старше 60 лет (82% опрошенных, и только 15% она безразлична).

Среди молодых людей от 18 до 30 лет интерес к общению главы государства с россиянами самый низкий - "прямую линию" 15 июня посмотрели только 6%. Еще 28% в этой возрастной группе хоть что-то слышали о том, как прошел прямой эфир с Путиным.

Для 65% молодых россиян "прямая линия" осталась незамеченной. 54% опрошенных в возрасте от 18 до 30 лет заявили, что им любопытно ее смотреть, 41% она не интересна.

Популярность "прямой линии" в этом году снизилась - число россиян, посмотревших программу оказалось самым низким за последние четыре года. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope (бывшая TNS), замеряющей рейтинги и аудиторию телеканалов.

По данным Mediascope, за общением Путина с россиянами следили чуть менее 6,2 млн человек. В прошлом году, когда "прямая линия" состоялась в апреле, ее посмотрели свыше 7,1 млн человек, а в 2015 году - почти 8,4 млн.

По мнению 30% опрошенных фондом "Общественное мнение", "прямая линия" проводится, чтобы узнать проблемы людей, их жизнь, мнения. Еще 14% считают, что она нужна для быстрого решения проблем и улучшения жизни граждан. Только каждый десятый думает, что "прямая линия" нужна именно для общения президента с россиянами.

Среди тех, кто смотрел общение Путина с народом в прямом эфире или читал его ответы (57%), 48% понравилось, как президент отвечал на вопросы. Остались недовольны только 5%.

Больше всего гражданам запомнился вопрос девушки, больной раком. Жительница Апатит Дарья Старикова рассказала Путину о нехватке врачей в городе. По ее словам, новую больницу не достроили из-за финансовых проблем, а в старой сократилось число отделений. В итоге девушке не смогли вовремя поставить правильный диагноз.

Путин пообещал изучить ситуацию в регионе "самым внимательным образом". "Не знаю, из чего исходили организаторы здравоохранения в вашем регионе. Возможно, исходили из чисто формальных вещей", - предположил президент. Путин добавил, что тоже сталкивался с несвоевременным определением диагноза, когда раком заболел его собственный отец.

СКР вскоре объявил, что следователи начали доследственную проверку в Апатитах. Старикову перевезли в Москву на лечение в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена.

77% опрошенных считают, что ежегодная "прямая линия" с Путиным нужна. 18% думают, что без нее можно обойтись или проводить реже.

Опрос проводился 17-18 июня в 53 регионах России среди 1,5 тыс. респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,6%.