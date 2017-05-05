Собянин оценил рост населения Москвы после сноса "хрущевок"

bbcrussian.com
пятница, 5 мая 2017 г. 08:05
Количество жителей в Москве после сноса пятиэтажных хрущевок вырастет на 500 тысяч человек, а не на пять миллионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Сама программа реновации, по его прогнозу, продлится до 15 лет.
Sergejus Sobianinas
© Reuters/Scanpix

"Называют всякие астрономические цифры, что в Москву понаедет пять миллионов человек. Одни бредни, что называется. Люди, которые либо не профессионально к этому подходят, либо специально провоцируют ситуацию, придумывают всякие небылицы", — заявил Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

По программе реновации московская мэрия планирует снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах Москвы. Речь идет о пятиэтажных хрущевках. Изначально власти говорили о 8 тысячах домов.

Собянин в интервью напомнил, что первая волна сноса хрущевок началась в 1988 году. Он пообещал, что вторая волна не займет 60 лет. "Конечно, мы не допустим, чтобы такая программа так долго реализовывалась. Но 10-15 лет — это минимальный срок, который потребуется", — сказал мэр.

Адреса домов, которые предлагается включить в программу реновации, были опубликованы на этой неделе. Окончательный список сносимых зданий будет утвержден после голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня.

Собянин пообещал, что сносить будут только те дома, где этого хотят жители двух третей квартир. При этом Госдума еще не приняла в решающем, втором чтении законопроект, который позволит сносить дома в Москве по упрощенной процедуре. Накануне спикер парламента Вячеслав Володин предложил перенести второе чтение с мая на июль.

Программа реновации вызвала противоречивые отклики. В частности, идеолог реконструкции центра Москвы, архитектурный критик Григорий Ревзин предупреждал о слишком сильном уплотнении среды, к которому она приведет.

По его расчетам, в Москве в результате появится около четырех миллионов жителей. "Новое строительство для переселения финансируют покупатели квартир, построенных за счет уплотнения среды. Коэффициент уплотнения — в 3,5 раза. Это означает, что кроме 1,6 млн переселенных в Москве добавляется около 4 млн новых жителей", — писал Ревзин в "Фейсбуке".

"То есть в Москву переселяют условно говоря Петербург. Если это происходит за 20 лет, то в принципе это возможно, хотя и жутковато. Но их расселяют в срединной зоне города на старой инфраструктуре. Что происходит с дорогами и прочими сетями (канализация, электричество, социальные сети — школы, детские сады и т.д.)? На этот вопрос пока нет никакого внятного ответа", — рассуждал Ревзин.

О пяти миллионах новых жителей Москвы писали "Известия". "В новое жилье, построенное на месте хрущевок, по расчетам экспертов, въедет как минимум еще пять миллионов человек", — писала газета, не называя при этом имен экспертов.

В четверг Собянин подписал поправки в бюджет Москвы на 2017 год. В расходную часть добавлены 96,5 млрд рублей, которые пойдут на подготовку к сносу хрущевок.

Заместитель мэра Марат Хуснуллин говорил "Коммерсанту", что за три года на программу реновации планируется потратить 300 млрд рублей. А источник "Ведомостей" подчеркивал, что и этих денег из бюджета будет недостаточно.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В Минобороны России назвали плановыми полеты российских Су-35 над Арктикой

Naikintuvas Su-35
Министерство обороны России заявило, что полеты российских истребителей Су-35 над Арктикой были плановыми. Об этом говорится на сайте ведомства.

Бюджет фонда Катерины Тихоновой составил более 600 млн рублей (1)

Бюджет фонда Катерины Тихоновой составил более 600 млн рублей
Фонд Катерины Тихоновой, которую СМИ называют "дочерью президента Владимира Путина", в прошлом году потратил более полумиллиарда рублей. Из них около 85 млн рублей пошли на содержание руководства фонда.

Роскомнадзор вынес предупреждение журналу The New Times (1)

Jevgenija Albac
Сайт журнала The New Times получил предупреждение Роскомнадзора за материал журналиста Павла Никулина "Из Калуги с джихадом".

Собянин оценил рост населения Москвы после сноса "хрущевок"

Sergejus Sobianinas
Количество жителей в Москве после сноса пятиэтажных хрущевок вырастет на 500 тысяч человек, а не на пять миллионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Сама программа реновации, по его прогнозу, продлится до 15 лет.

Сурков рассказал об удовольствии от чтения некрологов о себе (4)

Vladislavas Surkovas
Помощник российского президента Владислав Сурков заявил, что его тронуло внимание, проявленное пользователями интернета к его свежим фотографиям, на которых, как показалось журналистам и блогерам, политик выглядит нездоровым.
Facebook друзья
Rambler's Top100