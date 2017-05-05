Собянин оценил рост населения Москвы после сноса "хрущевок"

Количество жителей в Москве после сноса пятиэтажных хрущевок вырастет на 500 тысяч человек, а не на пять миллионов, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Сама программа реновации, по его прогнозу, продлится до 15 лет.

"Называют всякие астрономические цифры, что в Москву понаедет пять миллионов человек. Одни бредни, что называется. Люди, которые либо не профессионально к этому подходят, либо специально провоцируют ситуацию, придумывают всякие небылицы", — заявил Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

По программе реновации московская мэрия планирует снести более 4,5 тысячи домов в 85 районах Москвы. Речь идет о пятиэтажных хрущевках. Изначально власти говорили о 8 тысячах домов.

Собянин в интервью напомнил, что первая волна сноса хрущевок началась в 1988 году. Он пообещал, что вторая волна не займет 60 лет. "Конечно, мы не допустим, чтобы такая программа так долго реализовывалась. Но 10-15 лет — это минимальный срок, который потребуется", — сказал мэр.

Адреса домов, которые предлагается включить в программу реновации, были опубликованы на этой неделе. Окончательный список сносимых зданий будет утвержден после голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня.

Собянин пообещал, что сносить будут только те дома, где этого хотят жители двух третей квартир. При этом Госдума еще не приняла в решающем, втором чтении законопроект, который позволит сносить дома в Москве по упрощенной процедуре. Накануне спикер парламента Вячеслав Володин предложил перенести второе чтение с мая на июль.

Программа реновации вызвала противоречивые отклики. В частности, идеолог реконструкции центра Москвы, архитектурный критик Григорий Ревзин предупреждал о слишком сильном уплотнении среды, к которому она приведет.

По его расчетам, в Москве в результате появится около четырех миллионов жителей. "Новое строительство для переселения финансируют покупатели квартир, построенных за счет уплотнения среды. Коэффициент уплотнения — в 3,5 раза. Это означает, что кроме 1,6 млн переселенных в Москве добавляется около 4 млн новых жителей", — писал Ревзин в "Фейсбуке".

"То есть в Москву переселяют условно говоря Петербург. Если это происходит за 20 лет, то в принципе это возможно, хотя и жутковато. Но их расселяют в срединной зоне города на старой инфраструктуре. Что происходит с дорогами и прочими сетями (канализация, электричество, социальные сети — школы, детские сады и т.д.)? На этот вопрос пока нет никакого внятного ответа", — рассуждал Ревзин.

О пяти миллионах новых жителей Москвы писали "Известия". "В новое жилье, построенное на месте хрущевок, по расчетам экспертов, въедет как минимум еще пять миллионов человек", — писала газета, не называя при этом имен экспертов.

В четверг Собянин подписал поправки в бюджет Москвы на 2017 год. В расходную часть добавлены 96,5 млрд рублей, которые пойдут на подготовку к сносу хрущевок.

Заместитель мэра Марат Хуснуллин говорил "Коммерсанту", что за три года на программу реновации планируется потратить 300 млрд рублей. А источник "Ведомостей" подчеркивал, что и этих денег из бюджета будет недостаточно.