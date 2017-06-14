Собянин назвал акцию в Москве на Тверской "подлой и опасной провокацией"

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bbcrussian.com
среда, 14 июня 2017 г. 11:57
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал "подлой и опасной провокацией" несогласованную акцию, которую организаторы провели 12 июня на Тверской улице вместо того, чтобы выйти на согласованную акцию на проспекте Сахарова.
© AP / Scanpix

По мнению мэра, инициаторы несогласованной акции "намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно", и в результате "только чудом никто не пострадал". "Нам всем повезло, что обошлось без крови", — добавил он.

Полиция и Росгвардия же, по мнению Собянина, действовали профессионально. "Другие действия правоохранительных органов могли бы привести к непредсказуемым последствиям", — цитирует его слова агентство Интерфакс.

Это первый комментарий Собянина по поводу несогласованной акции 12 июня и задержания ее участников. Его уже спрашивали о ней в день проведения, но тогда мэр не стал отвечать на этот вопрос.

В понедельник, 12 июня, когда в стране отмечался День России, в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов прошли как согласованные, так и несогласованные акции протеста, которые стали продолжением первой антикоррупционной акции оппозиционера Навального, состоявшейся 26 марта.

Митинг в Москве на Тверской улице не был согласован властями, так как Навальный объявил об отказе выходить на согласованную площадку на проспекте Сахарова, обвинив власти в саботаже установки звукового оборудования, и перенес мероприятие на Тверскую.

По данным "ОВД-Инфо", только в Москве задержали 866 человек, 32 из них провели ночь в полиции. Всего на протестных акциях по всей России в этот раз были задержаны более тысячи человек. Самого Навального задержали еще в подъезде, когда он только ехал на митинг, и арестовали на 30 суток.

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