По словам источников издания, в качестве предполагаемых "спарринг-партнеров" Путина рассматривается пять-семь кандидатур, среди которых три женщины из партии "Справедливая Россия": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталия Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева, пишет newsru.com
Однако, по словам еще одного собеседника газеты, пока согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии. Идеальным вариантом другой источник назвал известную телеведущую Ксению Собчак, "демонстрирующую образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику". "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводят "Ведомости" слова источника.
Между тем, К.Собчак заявила о своей независимости от администрации президента в ответ на информацию «Ведомостей». Об этом она написала в своем инстаграме.
"Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду . Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", - написала она.
"Как определить что такой "вброс", и отделить "намеренный слив" с целью дискредитации от реальной информации?"-этот вопрос мне часто задают на мастерклассах по журналистике.Там много признаков я называю,но один из важнейших запомните: серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица,о котором они пишут из неких таинственных "источников" . Ни РБК ,ни Ведомости не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня,так что из деловой прессы я их мысленно вычеркиваю и перевожу в корзинку "Комсомольская Правда" и "Бабка во дворе сказала". Теперь по сути: Я человек независимый,и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду . Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах -не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один- Унылое Гавно ваша политика сегодня,Господа! Скучно и Мерзко. И вот теперь уже бросаться за комментариями ко мне поздно,ушла в апешечку на брейнсторм с казаками, Хирургом и православными активистами. Волнуйтесь,подробности-письмом:))))
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