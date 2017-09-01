По словам источников издания, в качестве предполагаемых "спарринг-партнеров" Путина рассматривается пять-семь кандидатур, среди которых три женщины из партии "Справедливая Россия": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталия Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева, пишет newsru.com

Однако, по словам еще одного собеседника газеты, пока согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии. Идеальным вариантом другой источник назвал известную телеведущую Ксению Собчак, "демонстрирующую образ современной молодой женщины, которая хотела бы пойти в политику". "Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос - решится ли она", - приводят "Ведомости" слова источника.

Между тем, К.Собчак заявила о своей независимости от администрации президента в ответ на информацию «Ведомостей». Об этом она написала в своем инстаграме.

"Я человек независимый, и ни с какой "апешечкой" и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду . Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах - не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", - написала она.



