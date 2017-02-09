Сноуден: "пакет Яровой" противоречит здравому смыслу

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bbcrussian.com
четверг, 9 февраля 2017 г. 11:38
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в очередной раз выступил против пакета "антитеррористических законов", предложенного депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым и вступившего в силу в июле 2016 года.
© AFP/Scanpix

"Я не русский, и не могу голосовать, но даже постороннему видно, что закон #BigBrotherLaw Яровой нарушает не только права, но и противоречит здравому смыслу", - написал он в своем "Твиттере".

Хештег #BigBrotherLaw пользователи твиттера применяют в сообщениях о законах, которые позволяют государству вторгаться в личную жизнь своих граждан.

Сноуден уже выступал ранее с критикой закона. Так 25 июня, сразу после одобрения пакета Думой написал в своем твиттере: "Массовая слежка не работает. Этот закон будет стоить каждому россиянину денег и свободы, но не добавит безопасности. Он не должен быть подписан".

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, известный крупномасштабными утечками секретной информации об американских программах электронной слежки, с 2013 года находится в России, где ему было предоставлено временное убежище.

Госдума проголосовала за пакет законопроектов 24 июня 2016 года, пять дней спустя его одобрил Совет Федерации, а президент Владимир Путин подписал его 7 июля.

Еще во время обсуждения пакета в парламенте в российском обществе многие отнеслись к нему негативно. Правозащитники заявляли, что законы из "пакета Яровой" нарушают базовые принципы Конституции России, в том числе право граждан на неприкосновенность частной жизни.

"Пакет Яровой" вызывал критику и со стороны бизнеса, поскольку он регулирует деятельность телекоммуникационных компаний, социальных сетей и мессенджеров и миссионерских организаций. Он обязывает провайдеров хранить информацию о трафике клиентов за последние шесть месяцев.

Первый приговор по статье "несообщение о преступлении" из антитеррористического "пакета Яровой" был вынесен 6 февраля в Астрахани. Житель города Улугбек Гафуров приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей за то, что не сообщил о знакомом, прошедшем подготовку у боевиков в Ираке.

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