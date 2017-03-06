Снос "хрущевок" в Москве займет более 20 лет, но жилья построят в 5 раз больше

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NEWSru.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 17:30
Процесс сноса пятиэтажек второй волны в Москве займет не менее 20 лет, сообщил депутат Мосгордумы Владимир Платонов. По его словам, "здесь объемы почти в три раза больше того, что уже сделано в Москве, а программа первой волны стартовала в 1990-е годы".
© Sputnik / Scanpix

Депутат Мосгордумы подчеркнул, что следующие шаги будут направлены на решение проблемы переселения жителей пятиэтажек второй волны сноса в парламенте, внесение изменений в действующее законодательство, передает "Интерфакс".

Московские власти планируют уже весной выйти на первое чтение законопроекта, направленного на реализацию планов по сносу пятиэтажек, и хотят сократить с трех до двух лет все сроки строительства новых домов.

А в Госдуме РФ в весеннюю сессию планируют внести поправки в земельный, градостроительный и жилищный кодексы, необходимые для реализации сноса "хрущевок" в части расселения граждан, развития территорий существующих домов, а также управления вновь возводимыми домами.

Как заявил зампредседателя по жилищной политике Госдумы РФ Александр Сидякин, сейчас пятиэтажки сносят исключительно решением органов власти субъекта РФ. Иногда это вызывает вопросы у прокуратуры, поэтому необходим федеральный блок поправок.

Ранее председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что Госдума создаст рабочую группу, которая займется разработкой поправок для реализации программы расселения "хрущевок" в Москве.

"До первого чтения мы должны обсудить с экспертным сообществом, жителями сносимых пятиэтажек широкий круг вопросов: где и в какие сроки это жилье будет построено, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт", — сказал Володин.

По оценкам экспертов, на месте снесенных московских пятиэтажек можно построить в четыре-пять раз больше жилья. По мнению главного архитектора "Стройпроекта" Александра Златкина, всех людей, живущих в сносимых домах, с той или иной степенью комфортности можно переселить в современное жилье. Но проблема состоит в том, что скорость сноса и строительства домов несопоставима. Златкин подчеркнул, что один из способов ускорить процесс — модульное домостроение, которое увеличивает скорость строительства в несколько раз.

"Сначала надо построить, а потом сносить, если говорить о квартальном сносе. Это градостроительная комплексная задача, и город ее будет решать", — отметил он.

По планам московских властей, после завершения в 2018 году программы сноса жилья первого периода индустриального домостроения, в которую вошло 1722 дома площадью 6,3 млн кв. м, город приступит к полной ликвидации пятиэтажного фонда площадью около 25 млн кв. м. Новая программа сноса пятиэтажек затронет около 8 тыс. домов, в которых проживает 1,6 млн москвичей.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже поручил подготовить площадки для новой программы сноса пятиэтажек. При этом окончательные параметры программы пока не определены. Кварталы, которые будут реконструироваться в первую очередь, планируется выбрать к сентябрю 2017 года.

21 февраля президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным заявил, что считает целесообразным снос "хрущевок" вместо их капитального ремонта.

Теперь выяснилось, что в новую программу расселения ветхого жилья в Москве могут быть включены девятиэтажные дома, находящиеся в пределах одного квартала со сносимыми пятиэтажками.

По предварительным оценкам властей, в новую программу сноса сможет попасть около 8000 домов. По данным префектур, типовых пятиэтажных домов, построенных с 1958 года до конца 1970-х, в Москве сейчас около 7000. Таким образом, власти готовы сносить не только эти дома. Но точного ответа на вопрос, что именно пойдет в Москве под снос, пока нет и не будет еще несколько месяцев, говорят чиновники.

По оценкам экспертов, новая масштабная программа сноса пятиэтажек может обойтись в 3-4 трлн рублей. На первых порах дома будут расселяться за счет бюджета, без привлечения инвесторов, рассказали "Ведомостям" московские и федеральные чиновники.

Как уточнили в Минстрое, данный проект рассчитан не менее чем на 15-20 лет. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн кв. метров жилья, на которых проживает около 1,6 млн человек. В министерстве объявили, что расселение сносимых "хрущевок" будет поквартальным, а не точечным.

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