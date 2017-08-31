Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов начал свою президентскую кампанию обращением к гражданам России "Время голосует за социализм". Кроме "Единой России" и правительства, но не Владимира Путина, противниками коммунистов названы ЛДПР и прозападная либеральная оппозиция.

Представитель либеральной оппозиции Григорий Явлинский все больше сводит свою кампанию к интересам как раз этой небольшой прослойки избирателей. Зюганов же претендует на широкие слои протестного электората. И получается, что оба они конкурентами действующему президенту становиться не собираются, отмечает газета.

Хотя обращение Зюганова формально приурочено к единому дню голосования — 10 сентября, в нем говорится о пяти важнейших проблемах всей страны и единственном способе их решить — поддержать программу Компартии. Упоминаются и готовые ее осуществлять кандидаты от КПРФ — причем без уточнения, какой конкретно уровень выборов имеется в виду. Коммунисты со своим выдвиженцем в президенты официально пока не определились, но в реготделениях партии полгода проходит что-то вроде праймериз, на которых неизменно лидирует именно Зюганов.

По его мнению, "первая проблема — это глубоко кризисное состояние российской экономики и социальной сферы, сопровождающееся развалом отечественной промышленности, утратой экономического и финансового суверенитета и массовым обнищанием народа". Это все следствие эксперимента по внедрению в России капитализма, остановить проведение которого могут, понятное дело, только коммунисты.

Второй проблемой Зюганов считает "упорное нежелание власти отказаться от неолиберального социально-экономического курса, губительного для страны". Поскольку он настаивает, что такой курс проводится уже 25 лет, то тут можно усмотреть и критику действующего президента, находящегося у власти добрую половину этого периода. Имя Путина не называется ни разу, хотя понятно, что прежде всего это он и отказывается принимать программу "левого поворота", пишет "Независимая газета".

Страх власти перед изменениями системы, за которые народ может проголосовать на выборах, Зюганов как раз и считает третьей главной проблемой России. Он предлагает людям решать ее через поддержку кандидатов от КПРФ. При этом пассивность большой части населения лидер Компартии и определил еще одной ключевой проблемой. На пятую позицию он поместил неверие людей в значимость муниципальной власти — и это, пожалуй, единственный пункт, который связывает данное обращение с выборами 10 сентября.

Потому что большую его половину занимают рассуждения Зюганова о том, в чем конкретно заключается гибельность российского капитализма и какие методы лечения страны предлагаются коммунистами. При этом Путин выводится за скобки, главные враги КПРФ — это действующее правительство и ЕР как его опора, которые, дескать, уже много раз не выполнили никаких своих обещаний.

Помимо партии власти прямо указаны еще и ЛДПР, которой "нечего предложить народу, кроме зоологического антикоммунизма", и "либеральной оппозиции" — эти "прямые наследники либеральных экстремистов 90-х", считает Зюганов, "мечтая погреть руки на кризисе, основы которого заложили их учителя, вынашивают планы оранжевой революции".

В общем, лидер КПРФ советует народу не верить никому из них, опираясь при этом на великую историю России, наиболее ярким эпизодом которой является советская эпоха. В переводе с политтехнологического на русский язык это означает, что Зюганов нацелился на весь протестный электорат. Он уже делал это в середине 90-х годов и тогда почти победил Бориса Ельцина. Однако с тех пор власть заимствовала множество как раз левых и державнических лозунгов, сильно сузив возможности оппозиционного маневра на коммуно-патриотическом поле. А из этого следует, что действующего президента на нем не победить. Впрочем, Зюганов, похоже, на это и не рассчитывает, реально исходя из того, что уверенное второе место уже будет величайшим достижением.

Судя по всему, еще более скромную задачу ставит для себя лидер второй в России идеологической партии — "Яблоко". Явлинский начал свою предварительную кампанию еще с весны, объявив, что по ее ходу основной задачей станет расширение традиционного электората. Но стартовал политик со сбора подписей за прекращение "войны в Сирии", объясняя гражданам, что участие в ней России происходит за их счет, что вместо боевых и вообще военных расходов деньги можно было бы потратить на повышение благосостояния и решения наиболее острых проблем страны.

Явлинский не может не понимать, что бороться он будет не столько с "ошибочными" патриотическими настроениями, сколько с телепропагандой, заполняющей в сознании обычного человека непонимание нюансов внешней политики, которая с его жизнью непосредственно не связана. Результат налицо — акция "Время вернуться домой" продолжается, но о ее достижениях "яблочники" рапортовать практически перестали.

А теперь, судя по материалам Центра антикоррупционной политики партии, они занялись еще и борьбой с засильем православия. "Яблоко" обвиняет власть, которая отдает приоритет РПЦ, не только в коррупционном, но и в антиконституционном поведении. Явлинский понимает, что это направление борьбы с режимом тоже ни к какому расширению электората не приведет, но зато вместе с антивоенной риторикой поставит основателя "Яблока" на место предводителя оппозиции в глазах либерального избирателя.

Политолог Андрей Колядин пояснил "НГ", что КПРФ и "Яблоко" полностью зависимы от системы, борьбу за власть они не ведут уже давно. "Есть борьба за сохранение статус-кво, но система сокращает им дотации, а традиционного приработка от выборных кампаний нет", — считает он, но в принципе, хорошо уже то, что партии опять пытаются стать партиями, "ибо организации, стоящие за властью и соглашающиеся с ней во всем, это бэквокалисты, а не лидеры общественного мнения и не борцы за власть".

Эксперт напомнил, что у партий нет никакой другой политической капитализации, кроме влияния на массы, и когда это влияние исчезает, то "и их благосостояние падает кратно — никто не хочет платить рубль за то, что стоит 10 копеек".

"Руководители наших оппозиционных партий — не самые молодые люди. А политика, как охота, требует скорости, отменной реакции и регулярной демонстрации силы. Иначе придут новые охотники. Думаю, перманентные публичные судороги партий направлены в том числе на доказательство того, что они еще живы. И их лидеры еще ого-го", — подвел итог Колядин.