"Прибывшими сотрудниками полиции стрелявший из личного наградного пистолета Джабраилов был задержан. Он доставлен в отдел внутренних дел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник агентства Интерфакс в полиции.

Позднее в столичном управлении МВД подтвердили факт стрельбы в отеле и сообщили о возбуждении в связи с этим дела о хулиганстве, однако фамилию задержанного называть не стали. Таким образом, пока официально не подтверждено, что задержан именно Джабраилов.

"29 августа в полицию поступило сообщение, что в расположенном в центре города отеле постоялец нарушает правила проживания. Прибывшие сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета", - говорится в сообщении полиции.

Российские СМИ утверждают, что Джабраилова задержали в московском отеле Four Seasons недалеко от Кремля. Сообщается, что бизнесмен якобы открыл стрельбу в своем номере, и прибывшие на сообщения о стрельбе сотрудники полиции задержали бывшего сенатора.

Президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" и быший помощник Джабраилова Рахман Янсуков заявил Русской службе Би-би-си, что ничего не слышал о его задержании. Пресс-секретарь бизнесмена Григорий Горчаков сказал агентству РБК, что пока не может прокомментировать ситуацию.

Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации в период с 2004 по 2009 годы. До этого он возглавлял гостиничную группу "Плаза". Сейчас он занимается строительным бизнесом. По его собственным словам, ему принадлежат две строительные компании.