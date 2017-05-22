СМИ: в Чечне из-за подозрений в гомосексуализме убит боец Росгвардии

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rus.DELFI.lv
понедельник, 22 мая 2017 г. 17:26
Одной из жертв массового преследования геев в Чечне стал боец Росгвардии, пишет российская "Новая газета" со ссылкой на неназванные источники. Изданию стало известно, что его и еще двоих мужчин убили из-за подозрения в гомосексуальной ориентации, передает "Медуза".
© Reuters / Scanpix

"Новая газета" также сообщает об убийстве жителя Ижевска, этнического русского, которого в Чечне сначала поместили в секретную тюрьму для геев, а затем выпустили и убили уже за пределами республики.

По информации "Новой", в ближайшее время будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам преследования геев, но затем его отменят и проверка продолжится. В рамках доследственной проверки изучают не только информацию о задержаниях, пытках и убийствах, но и публичные угрозы в адрес журналистов "Новой газеты".

Сейчас, как сообщает газета, в Чечне началось давление на родственников геев, которые бежали из республики. Сотрудники полиции заставляют их писать заявления о том, что сыновья или братья уехали "на заработки в Москву в конце февраля", и никаких претензий к действиям властей у них нет. У "Новой газеты" есть аудиозапись одного из таких требований со стороны полиции.

Помимо этого "Российская ЛГБТ-сеть" начала получать обращения от геев, которых выпустили из секретных тюрем в начале мая — после старта доследственной проверки. У газеты также есть сведения о сотрудничестве некоторых чеченских полицейских со следствием: они передали спецслужбам списки задержанных.

"Новая газета" впервые сообщила о массовых преследованиях геев в Чечне в начале апреля. По информации издания, в республике задержали более сотни человек, десятки могли быть убиты.

Чеченское руководство отвергло обвинения в убийствах и заявило, что в республике в принципе нет геев. Следствие официально заявляло, что пока информация из публикаций "Новой" не подтвердилась.

"ЛГБТ-сеть" отчиталась об эвакуации из Чечни более 40 геев, часть которых уже покинула Россию.

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СМИ: в Чечне из-за подозрений в гомосексуализме убит боец Росгвардии
Одной из жертв массового преследования геев в Чечне стал боец Росгвардии, пишет российская "Новая газета" со ссылкой на неназванные источники. Изданию стало известно, что его и еще двоих мужчин убили из-за подозрения в гомосексуальной ориентации, передает "Медуза".

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