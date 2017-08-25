Трабер известен под кличкой "Антиквар" - с 2016 года Испания разыскивает его как члена тамбовской преступной группировки.
Худайнатов через цепочку офшоров владеет долей в компании "Форт", которая ранее принадлежала акционеру банка "Россия" и предполагаемому свату Владимира Путина Николаю Шамалову и нескольким приближенным Ильи Трабера, выяснил телеканал.
Перепродажа участка в порту Приморска
"Форту" принадлежит участок в 3,6 тысяч гектаров в порту Приморска в Ленинградской области - на нем предполагалось построить новый портовый район с установками по переработке нефти. В 2012 году Росимущество продало его за 180 тысяч рублей компании, руководство которой было связано с Владимиром Барсуковым (Кумариным), которого называют лидером тамбовской ОПГ. Эта компания перепродала участок "Форту" за 30 млн рублей, после чего объявила о своей ликвидации.
В 2014 году акционерами "Форта" стали давний партнер Трабера - Александр Уланов, отец мужа предполагаемой дочери Путина Катерины - Николай Шамалов и офшоры "Доломана Холдинг Лимитед" и "Белсеко Инвестментс". Именно последний через цепочку офшоров принадлежит Худайнатову, пишет "Дождь".
Экс-глава "Роснефти"
Худайнатов возглавлял предвыборный штаб Путина в 2000 году. Он был главой "Роснефти" в 2010-2012 годы, а затем уступил этот пост Игорю Сечину, проработав еще некоторое время первым вице-президентом. Худайнатова называют человеком, близким к Сечину.
Эдуард Худайнатов и компания China Energy могут стать новыми акционерами "Роснефти", пишет газета "Ведомости" 25 августа. По информации издания, о сделке может быть объявлено в сентябре во время визита Путина в Китай.
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