Трабер известен под кличкой "Антиквар" - с 2016 года Испания разыскивает его как члена тамбовской преступной группировки.

Худайнатов через цепочку офшоров владеет долей в компании "Форт", которая ранее принадлежала акционеру банка "Россия" и предполагаемому свату Владимира Путина Николаю Шамалову и нескольким приближенным Ильи Трабера, выяснил телеканал.

Перепродажа участка в порту Приморска

"Форту" принадлежит участок в 3,6 тысяч гектаров в порту Приморска в Ленинградской области - на нем предполагалось построить новый портовый район с установками по переработке нефти. В 2012 году Росимущество продало его за 180 тысяч рублей компании, руководство которой было связано с Владимиром Барсуковым (Кумариным), которого называют лидером тамбовской ОПГ. Эта компания перепродала участок "Форту" за 30 млн рублей, после чего объявила о своей ликвидации.

В 2014 году акционерами "Форта" стали давний партнер Трабера - Александр Уланов, отец мужа предполагаемой дочери Путина Катерины - Николай Шамалов и офшоры "Доломана Холдинг Лимитед" и "Белсеко Инвестментс". Именно последний через цепочку офшоров принадлежит Худайнатову, пишет "Дождь".

Экс-глава "Роснефти"

Худайнатов возглавлял предвыборный штаб Путина в 2000 году. Он был главой "Роснефти" в 2010-2012 годы, а затем уступил этот пост Игорю Сечину, проработав еще некоторое время первым вице-президентом. Худайнатова называют человеком, близким к Сечину.

Эдуард Худайнатов и компания China Energy могут стать новыми акционерами "Роснефти", пишет газета "Ведомости" 25 августа. По информации издания, о сделке может быть объявлено в сентябре во время визита Путина в Китай.