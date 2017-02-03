СМИ узнали о согласовании с Кремлем поправок о приравнивании встреч с депутатами к митингам

Законопроект был внесен 2 февраля депутатом от Москвы, единороссом Ириной Белых. Поправки подразумевают введение особого порядка уведомления о встречах с избирателями: депутаты должны будут подать запрос не позднее чем за семь дней до планируемого мероприятия.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

При этом предполагается, что для встречи с избирателями в специально отведенных местах уведомление подавать будет не нужно.

Близкий к руководству Госдумы собеседник РБК рассказал, что поправки согласованы с президентской администрацией и получат поддержку.

Первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов, представляющий партию «Справедливая Россия», рассказал РБК, что фракция не будет поддерживать поправки. Он назвал идею «безумной» и отметил, что «шум будет такой, что мало не покажется». Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что законопроект — это «прямое нарушение Конституции». Он добавил, что «власти боятся народа, улицы, поскольку этот год начался с огромных долгов по зарплате и митингов, которые не освещаются в СМИ».

В конце декабря похожие поправки, заставляющие депутатов согласовывать встречи с избирателями, приняла Мосгордума. Для встречи с местными жителями депутаты теперь обязаны уведомить мэрию не позднее чем за десять дней до мероприятия, а также согласовать время и место его проведения.