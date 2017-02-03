СМИ узнали о согласовании с Кремлем поправок о приравнивании встреч с депутатами к митингам

 (1)
Телеканал "Дождь"
пятница, 3 февраля 2017 г. 10:21
Внесенный в Госдуму РФ законопроект о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам согласован с Кремлем, сообщает РБК со ссылкой на близкий к руководству Госдумы источник.
Russia's Duma
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Законопроект был внесен 2 февраля депутатом от Москвы, единороссом Ириной Белых. Поправки подразумевают введение особого порядка уведомления о встречах с избирателями: депутаты должны будут подать запрос не позднее чем за семь дней до планируемого мероприятия.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что это необходимо «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан».

При этом предполагается, что для встречи с избирателями в специально отведенных местах уведомление подавать будет не нужно.

Близкий к руководству Госдумы собеседник РБК рассказал, что поправки согласованы с президентской администрацией и получат поддержку.

Первый зампред думского комитета по законодательству Михаил Емельянов, представляющий партию «Справедливая Россия», рассказал РБК, что фракция не будет поддерживать поправки. Он назвал идею «безумной» и отметил, что «шум будет такой, что мало не покажется». Депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что законопроект — это «прямое нарушение Конституции». Он добавил, что «власти боятся народа, улицы, поскольку этот год начался с огромных долгов по зарплате и митингов, которые не освещаются в СМИ».

В конце декабря похожие поправки, заставляющие депутатов согласовывать встречи с избирателями, приняла Мосгордума. Для встречи с местными жителями депутаты теперь обязаны уведомить мэрию не позднее чем за десять дней до мероприятия, а также согласовать время и место его проведения.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Ходорковский прокомментировал "дело Навального"

Mikhail Khodorkovsky
По мнению главы "Открытой России" Михаила Ходорковского, оппозиционера Алексея Навального может использовать "часть людей" в Кремле, чтобы привлечь интерес к президентским выборам.

СМИ узнали о согласовании с Кремлем поправок о приравнивании встреч с депутатами к митингам (1)

Russia's Duma
Внесенный в Госдуму РФ законопроект о приравнивании встреч депутатов всех уровней с избирателями к митингам согласован с Кремлем, сообщает РБК со ссылкой на близкий к руководству Госдумы источник.

Советником спикера Госдумы Володина стал представитель РПЦ (2)

Советником спикера Госдумы Володина стал представитель РПЦ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин нанял нового советника на общественных началах.

"Роскосмос" назвал дату первого пуска "Протона" после отзыва двигателей

Proton raketos paleidimas
Первый коммерческий запуск российской ракеты-носителя «Протон-М» после выявления брака в двигателях намечен на начало апреля 2017 года.

СМИ рассказали о фактическом признании паспортов ДНР и ЛНР в России (13)

СМИ рассказали о фактическом признании паспортов ДНР и ЛНР в России
Владельцы паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут купить в России билет на поезд или самолет, а также забронировать номер в гостинице, сообщает РБК со ссылкой на жителей удерживаемого сепаратистами региона Украины, источники в Госдуме и дипломатических кругах, а также авиакомпанию S7 Airlines.
Facebook друзья
Rambler's Top100