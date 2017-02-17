СМИ узнали о приказе из Кремля перестать хвалить Трампа на ТВВ Кремле сообщения называют "уткой"

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bbcrussian.com
пятница, 17 февраля 2017 г. 09:18
Кремль велел российским государственным СМИ сократить положительное освещение деятельности президента США Дональда Трампа, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на три независимых источника.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Как отмечает издание, это является свидетельством опасений российских властей по поводу того, что новая администрация США будет хуже относиться к России, чем ожидалось ранее.

О существовании распоряжения также написал журналист Константин Эггерт в колонке на сайте немецкого издания Deutsche Welle.

"Знакомая, работающая в холдинге ВГТРК - в него входит телеканал "Россия" - поведала мне: 15 февраля редакция получила указание руководства (которое, в свою очередь, очевидно, проинструктировал Кремль). Суть его сводится к короткой фразе: "Трампа больше нет", - пишет Эггерт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все эти сообщения являются "уткой". "Летят утки", - заявил Песков изданию "Газета.ru".

По мнению Константина Эггерта, в ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму.

"Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены - никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное). А ведущие ток-шоу "внезапно" потеряют интерес к американской тематике", - продолжает Эггерт.

Один из собеседников Блумберга заявил, что в Кремле связали это решение с тем, что российское население потеряло интерес к переходу власти в США. Однако в реальности причиной, по мнению собеседника агентства, стало то, что в популярных сюжетах и дискуссиях о Трампе упоминаются темы, о которых не хотел бы говорить Кремль, например, обещание "осушить болото".

В январе Трамп в СМИ упоминался чаще президента России Владимира Путина, приводит Блумберг данные Интерфакса. Путин оказался на втором месте по упоминаемости впервые после того, как он был вновь избран президентом России в 2012 году.

По мнению Эггерта, главной причиной запрета стали недавние события в США, прежде всего, отставка советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна после скандала, связанного с его контактами с российским послом Сергеем Кисляком. В конце декабря Флинн в телефонном разговоре с Кисляком обсуждал возможность отмены санкций. В это время Трамп еще не вступил в должность президента США, а Флинн не был назначен советником.

Риторика Белого дома в отношении России в последние дни серьезно изменилась. После отставки Флинна пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп надеется на то, что Россия вернет Крым.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в этот четверг заявил, что Пентагон не готов к военному сотрудничеству с Россией. Ранее Мэттис заявил, что США намерены говорить с Россией "с позиции силы".

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