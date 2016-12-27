СМИ: Ту-154 упал в Черное море на скорости 500 км/ч

Собеседник ТАСС в силовых структурах рассказал, что в момент катастрофы воздушное судно летело с сильно задранным носом и пыталось совершить маневр вправо, пишет newsru.com

Самолет упал в Черное море на скорости 500 км/ч, сообщил источник агентства.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла. - Прим. NEWSru.com). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", - рассказал собеседник ТАСС.

По словам другого источника агентства, близкого к расследованию авиакатастрофы, "Ту-154 шел с чрезмерно большим углом атаки и его болтало из стороны в сторону".

При это источники не исключают, что крушение самолета могло произойти из-за сочетания сразу нескольких причин. В их числе они назвали ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.

Между тем основной бортовой самописец потерпевшего крушение Ту-154 уже доставлен в Центральный НИИ ВКС в подмосковных Люберцах, сообщает Минобороны РФ.

"По результатам осмотра специалистами института контейнер бортового самописца находится в удовлетворительном состоянии. После очистки в дистиллированной воде начнется его расшифровка", - сказано в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".