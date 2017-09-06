"В последнее время Россия, кажется, атакует США по совершенно различным, взаимоисключающим направлениям. Российские боты поддерживали Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, но теперь, когда он занял президентский пост, прокремлевские СМИ изображают его слабым. Владимир Путин депортирует американских дипломатов из России, ограничивая возможности для улучшения отношений с администрацией, победы которой он хотел. На фоне того как Конгресс проводит против России более жесткую линию, многочисленные заголовки провозглашают провалившейся ставку Путина на Трампа", - пишет Молли К.Маккью, эксперт по информационной войне и политический консультант экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата, в статье для Politico.

"Вы сбиты с толку? Только если вы не понимаете доктрину Герасимова", - говорится в статье.

В феврале 2013 года генерал Валерий Герасимов - начальник Генштаба России - опубликовал статью под заголовком "Ценность науки в предвидении", напоминает автор.

"Герасимов взял тактику, разработанную в Советском Союзе, смешал ее со стратегическим военным представлением о тотальной войне и изложил новую теорию современного ведения войны - которая больше напоминает хакерскую атаку на враждебное общество, нежели непосредственное нападение на него", - пишет Маккью.

Подход к военным действиям - партизанский; они ведутся на всех фронтах с участием целого ряда действующих лиц и с применением всевозможных инструментов - хакеров, СМИ, бизнесменов, утечек и фальшивых новостей. "Благодаря интернету и соцсетям все те операции, о которых советские команды по психологическим операциям могли только мечтать (повергнуть в хаос внутренние дела государств с помощью одной информации), сейчас стали возможны", - отмечает Маккью.

Автор пишет, что такие методы применялись в Грузии, Эстонии и Литве, а сейчас используются на Украине.

США стали последней их мишенью. Русские знают, что они не могут с нами соперничать на равных в экономическом, военном, технологическом отношении, рассуждает Маккью. "Они стремятся не стать сильнее нас, а ослабить нас до такой степени, чтобы мы стали ровней", - считает эксперт.

Россия могла и не взламывать американские машины для голосования, но, выборочно раздувая конкретную дезинформацию и ложные сведения в соцсетях и устанавливая фактические информационные альянсы с конкретными организациями в США, она, возможно, выиграла значительную битву, причем большинство американцев не поняли, что таковая имело место, говорится в статье.

"В этом заключается истинная сила теневой войны в духе Герасимова: трудно мобилизовать сопротивление врагу, которого не видишь, и даже не уверен, что он здесь находится", - полагает автор. Но этот подход не всесилен. Эта тактика начинает давать сбои, если пролить свет на то, как она работает и какую цель преследует, отмечает специалист.