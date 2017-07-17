СМИ сообщили о трудностях в работе над "образом будущего" для кампании Путина

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 17 июля 2017 г. 11:00
У администрации президента России пока не получается придумать «образ будущего», который Владимир Путин мог бы использовать в кампании перед выборами 2018 года, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Кремлю источник и бывшего федерального чиновника.
© Reuters / Scanpix

Экс-чиновник рассказал, что у этого проекта сменились несколько кураторов. Сначала, по его словам, за направление отвечал ведущий Валерий Фадеев, потом — глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин, а затем — руководитель фонда «Общественное мнение» Александр Ослон.

Близкий к Кремлю источник рассказал, что под образом будущего понимают программу, затрагивающую экономику, политические реформы и социальную сферу. Он сообщил, что в работе над концепцией «есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше».

По его словам, Ослон проводит социологические исследования по этому вопросу.

Новый куратор проекта, по данным «Ведомостей», уже найден.

Фадеев и Костин от комментариев изданию отказались, а Ослон заявил, что не может разговаривать.

Другой собеседник отметил, что не стал бы говорить, что в администрации «есть одно ответственное за смыслы лицо». За кампанию в целом отвечает первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, добавил он.

Бывший федеральный чиновник рассказал изданию, что образ будущего — это основная «идеологема» кампании, в которой объясняется цель работы президента в новом сроке для разных групп населения.

«Теперь появилась триада "справедливость, уважение, доверие", описывающая некоторые ценностные принципы развития. Но она не заменит образ будущего, хотя могут попытаться это сделать», — отметил он.

По его словам, концепцией образа будущего сейчас занимаются около десяти организаций и людей, среди которых — декан экономфакультета МГУ Александр Аузан, Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, а также президент Сбербанка Герман Греф.

Работа, по словам одного из собеседников, должна быть завершена к концу сентября, а по словам другого источника — к началу кампании в декабре.

Официально Путин о своем участии в президентских выборах, которые намечены на март 2018 года, еще не заявлял. В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что этот вопрос «не фигурирует на повестке дня» в Кремле.

Телеканал "Дождь"
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