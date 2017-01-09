СМИ сообщили о планах запретить в России продажу табака родившимся после 2014 года

Минздрав России подготовил концепцию борьбы с курением, в рамках которой предлагается запретить продавать табак людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после того, как они станут совершеннолетними.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа. Запрет может вступить в силу в 2033 году.

Концепция также предполагает введение полного запрета на курение в коммунальных квартирах, в общественном транспорте и на остановках, а также в личной машине в присутствии детей.

Также предлагается запретить курить на расстоянии ближе чем три метра от входа в торговые центры и пешеходные переходы. Помимо это министерство планирует запретить употребление табака в присутствии людей, возражающих против курения, в любых помещениях — даже в собственной квартире.

В Минздраве РФ «Известиям» заявили, что документ уже направили в различные ведомства, включая Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минкультуры и Федеральную таможенную службу.

Отмечается, что концепция подготовлена по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой и направлена на снижение распространенности потребления табака в России до 25% к 2025 году.