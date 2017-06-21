СМИ сообщают о сближении истребителя НАТО с самолетом Шойгу

По версии журналистов, имена которых не названы, самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он летел в Калининград. Борт, на котором находился глава Минобороны, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27, сообщает newsru.com
Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27 из эскорта. "Су-27 продемонстрировал натовцу вооружение, качнув крыльями", - написано и в сообщении ТАСС, и в сообщении "Интерфакса". После этого натовский F-16 ушел в сторону.
Накануне Fox News со ссылкой на два военных источника сообщил о другом сближении - по его данным, российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии примерно в пять футов (около 1,5 метра) от разведывательного самолета ВВС США Boeing RC-135. По данным телеканала, инцидент произошел над Балтийским морем в понедельник, 19 июня. Отмечалось, что такое сближение двух самолетов считается опасным.
По словам источников, когда оснащенный ракетами российский истребитель двигался в сторону американского самолета, он совершал "провокационные" маневры.
В свою очередь, в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета-разведчика ВВС США RC-135. По данным российского военного ведомства, 19 июня отечественные средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая двигалась в сторону российской границы.
Позже российские военные выяснили, что это был американский самолет-разведчик RC-135. В ходе сопровождения он попытался сблизиться с Су-27, "выполнив провокационный разворот в сторону" истребителя. Пилот отреагировал на маневр американского разведчика и продолжил сопровождать RC-135 до изменения им направления полета, отчитались в Минобороны.
Комментируя "провокационность" полета, в ведомстве отметили, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27.
В среду, 21 июня, в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.