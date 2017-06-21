СМИ сообщают о сближении истребителя НАТО с самолетом Шойгу

Над Балтийским морем произошло сближение самолетов РФ и США из-за борта, на котором министр обороны России Сергей Шойгу направлялся в Калининград. Подробности о случившемся сообщили корреспонденты ТАСС и "Интерфакс", которые летели вместе с министром (при этом сообщения агентств появились на лентах почти одновременно около 12 часов по московскому времени 21 июня).

По версии журналистов, имена которых не названы, самолеты НАТО попытались сопроводить самолет министра обороны РФ над нейтральными водами Балтийского моря, когда он летел в Калининград. Борт, на котором находился глава Минобороны, следовал с эскортом, состоящим из истребителей морской авиации Су-27, сообщает newsru.com

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту министра обороны, но между ним и российским лайнером встал истребитель Су-27 из эскорта. "Су-27 продемонстрировал натовцу вооружение, качнув крыльями", - написано и в сообщении ТАСС, и в сообщении "Интерфакса". После этого натовский F-16 ушел в сторону.

Накануне Fox News со ссылкой на два военных источника сообщил о другом сближении - по его данным, российский истребитель Су-27 пролетел на расстоянии примерно в пять футов (около 1,5 метра) от разведывательного самолета ВВС США Boeing RC-135. По данным телеканала, инцидент произошел над Балтийским морем в понедельник, 19 июня. Отмечалось, что такое сближение двух самолетов считается опасным.

По словам источников, когда оснащенный ракетами российский истребитель двигался в сторону американского самолета, он совершал "провокационные" маневры.

В свою очередь, в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-27 перехватили над нейтральными водами Балтийского моря два самолета-разведчика ВВС США RC-135. По данным российского военного ведомства, 19 июня отечественные средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, которая двигалась в сторону российской границы.

Позже российские военные выяснили, что это был американский самолет-разведчик RC-135. В ходе сопровождения он попытался сблизиться с Су-27, "выполнив провокационный разворот в сторону" истребителя. Пилот отреагировал на маневр американского разведчика и продолжил сопровождать RC-135 до изменения им направления полета, отчитались в Минобороны.

Комментируя "провокационность" полета, в ведомстве отметили, что буквально через 10 минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27.

В среду, 21 июня, в Калининграде Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, которое будет посвящено вопросам обеспечения безопасности на Западном стратегическом направлении.