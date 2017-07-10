СМИ: Россия может понизить уровень представительства при НАТО

Россия может понизить уровень представительства при НАТО с постоянного поверенного до временного, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в МИД.

«Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как (постоянный представитель России при НАТО) Александр Грушко вернется в Москву», — рассказал газете высокопоставленный источник в МИДе.

Эти меры рассматриваются из-за того, что «НАТО не настроено на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны», пишет газета.

Тринадцатого июля должно состояться заседание совета Россия-НАТО, но, по словам собеседников издания, Россия сомневается в результативности этой встречи, так как альянс «не хочет слушать и услышать» и «опять-таки выстраивает исключительно обвинительную линию» в отношении России из-за ситуации на Украине.

«Нелепо в такой ситуации надеяться на конструктив, когда противоположная сторона только и делает, что обвиняет», — заявил собеседник газеты.

В пресс-службе постпредства при НАТО комментарий по этому вопросу «Известиям» предоставлять отказались.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии изданию назвал возможные меры в отношении НАТО со стороны России оправдданными, но выразил надежду на то, что отношения удастся восстановить «на приемлемом уровне».