СМИ России: Владимир Путин сделал сильный ход

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bbcrussian.com
понедельник, 9 января 2017 г. 10:40
Один из материалов свежего номера российской газеты "Ведомости" посвящен решению Москвы не отвечать аналогичным образом на высылку из США 35 российских дипломатов.
© AFP/Scanpix

Издание отмечает, что это было самое массовое со времен холодной войны выдворение из США российских дипломатов, которое стало реакцией Вашингтона на якобы имевшее место вмешательство Москвы в президентскую избирательную кампанию.

МИД России предложил, как принято, ответить зеркально, однако Кремль от этого отказался, рассказывает газета. Владимир Путин объяснил, что Москва не поддастся на провокацию, которая наносит ущерб не только двусторонним отношениям, но и глобальной безопасности с учетом роли России и США.

"Решение Путина беспрецедентное, - прокомментировал "Ведомостям" высший первый замминистра иностранных дел СССР Анатолий Адамишин. - Не все в нашем МИДе восприняли это с пониманием. Но допускаю, что могла быть какая-то договоренность с командой нового президента США - вернуть этих людей обратно".

Если же этого не было, продолжает Адамишин, то этот шаг Кремля - глобальный пиар-ход сродни концерту в Пальмире.

"Это грамотный маневр Путина, он создает атмосферу, но он может вызвать только реплику Трампа. Договариваться придется по-крупному", - говорит другой экс-дипломат.

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