СМИ России: Москва занижает военные расходы?

Объем расходов, согласно декларации, уменьшился на 29% по сравнению с прошлогодним отчетом. Наряду с данными федерального бюджета эта отчетность, раскрываемая Россией перед Управлением ООН по вопросам разоружения (UNODA), остается одним из альтернативных источников информации о российских тратах на оборону, отмечает газета.
В прошлом году Россия сообщила миру о военных расходах в размере 2,9 трлн руб. за 2015 год, и это примерно совпадало с расходами федерального бюджета. Однако на этот раз поданная в ООН оценка на 83%, или 1,7 трлн руб. разошлась с расходами бюджета на оборону.
Применяя стандарт ООН, заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП. Сюда входят и косвенные военные расходы, например, на медицинское обслуживание и ЖКХ для военных организаций.
Получается, что сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.
Как пояснил РБК источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета. В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям.
"Делать однозначные выводы о военных расходах России сложно - раздел "Национальная оборона" почти весь секретный", - говорит заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов.
С другой стороны, расходы на личный состав вооруженных сил и военизированных структур выросли более чем в два раза (до 1,2 трлн руб.), а расходы на закупки и строительство (гособоронзаказ) сократились вчетверо.
Рост расходов на личный состав мог быть связан с увеличением денежного довольствия военнослужащих, полагает Климанов. А расходы на личный состав и гособоронзаказ - это "сообщающиеся сосуды", говорит ведущий научный сотрудник института "Центр развития" ВШЭ Андрей Чернявский: властям просто приходится перераспределять средства в условиях жесткого бюджета.
Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России (2)
На первом месте в рейтинге богатейших семей России по...
Чистая прибыль российского "Газпрома" снизилась почти на 35% (5)
Чистая прибыль российского «Газпрома» по МСФО...
СМИ России: Москва занижает военные расходы?
Россия сообщила в ООН о военных расходах за 2016 год на...
Оперативным сопровождением дела Серебренникова займется служба ФСБ
Оперативным сопровождением дела Кирилла...
Владелец "дачи Путина" под Выборгом оказался собственником "родового дома" президента (3)
Владельцем «родового дома Путина» — постройки в...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве: список спортсменов (14)
Портал продолжает цикл" Самые влиятельные в Литве 2017" и...
Квартиру в Литве можно купить меньше чем за 2000 евро: пять вариантов (15)
Крышу над головой в Литве теоретически может себе...
Карбаускис: нет возможности предоставить Ландсбергису статус главы государства (84)
Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...
Полиция к сентябрю приготовила водителям сюрприз (7)
1 сентября вместе с начало осени ждут перемены на...
Депутат Анушаускас поделился версией о причинах смерти литовского путешественника в России (25)
После того как в реке, на Алтае, было обнаружено тело...