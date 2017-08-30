СМИ России: Москва занижает военные расходы?

Объем расходов, согласно декларации, уменьшился на 29% по сравнению с прошлогодним отчетом. Наряду с данными федерального бюджета эта отчетность, раскрываемая Россией перед Управлением ООН по вопросам разоружения (UNODA), остается одним из альтернативных источников информации о российских тратах на оборону, отмечает газета.

В прошлом году Россия сообщила миру о военных расходах в размере 2,9 трлн руб. за 2015 год, и это примерно совпадало с расходами федерального бюджета. Однако на этот раз поданная в ООН оценка на 83%, или 1,7 трлн руб. разошлась с расходами бюджета на оборону.

Применяя стандарт ООН, заведующий лабораторией военной экономики Института Гайдара Василий Зацепин рассчитал, что суммарные военные расходы российского бюджета в 2016 году составили 4,93 трлн руб., или 5,7% ВВП. Сюда входят и косвенные военные расходы, например, на медицинское обслуживание и ЖКХ для военных организаций.

Получается, что сведения, представленные Россией в UNODA, могут быть занижены более чем в два раза по сравнению с теми, которые полагалось бы предоставить по стандарту ООН.

Как пояснил РБК источник, знакомый с распределением федерального бюджета, такой разрыв объясняется закрытой (секретной) частью бюджета. В 2016 году, по данным Института Гайдара, 21,7% расходов всего федерального бюджета (постсоветский максимум) проходило по закрытым статьям.

"Делать однозначные выводы о военных расходах России сложно - раздел "Национальная оборона" почти весь секретный", - говорит заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук РАНХиГС Владимир Климанов.

С другой стороны, расходы на личный состав вооруженных сил и военизированных структур выросли более чем в два раза (до 1,2 трлн руб.), а расходы на закупки и строительство (гособоронзаказ) сократились вчетверо.

Рост расходов на личный состав мог быть связан с увеличением денежного довольствия военнослужащих, полагает Климанов. А расходы на личный состав и гособоронзаказ - это "сообщающиеся сосуды", говорит ведущий научный сотрудник института "Центр развития" ВШЭ Андрей Чернявский: властям просто приходится перераспределять средства в условиях жесткого бюджета.