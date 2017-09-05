СМИ России: Москва между Мьянмой и Кадыровым

Противостояние в Мьянме между правительственными войсками и мусульманами-рохинджа для России неожиданно превратилось из внешнеполитического вопроса во внутриполитический, считает "Коммерсант".
После митингов в российских городах и резких высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова стало очевидно, что от Кремля потребуют решительных шагов по осуждению властей Мьянмы.
Издание отмечает, что Рамзан Кадыров на митинге в Грозном выступил с непривычно жестким заявлением. "Если Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые сегодня совершают преступления, то я против позиции России", - цитирует газета Кадырова.
Тем не менее критиковать действия Нейпьидо (столица Мьянмы) в Москве не стали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь заявил, что лидеры России и Египта Владимир Путин и Абдель-Фаттах ас-Сиси по итогам состоявшихся между ними переговоров выразили озабоченность событиями в Мьянме и призвали власти страны "взять ситуацию под контроль как можно скорее".
Руководитель научных исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко считает, что администрации президента и МИДу необходимо оценить слова Кадырова.
"Мне кажется, что эту ситуацию спустят на тормозах. Но если ему никак не объяснить, что он перехлестнул, то дальше будет хуже", - предупреждает эксперт.
В то же время старший научный сотрудник РАНХиГС, исследователь Северного Кавказа Денис Соколов, полагает, что Рамзан Кадыров становится лидером не только чеченских, но и всех российских мусульман, в том числе "своих недавних врагов".
Однако, несмотря на давление со стороны митингующих и на заметную роль Рамзана Кадырова в российской внутренней политике, Москва обязана учитывать и внешнеполитические аспекты. Потому что отношения с Мьянмой традиционно координируются с Китаем, ключевым союзником и спонсором этой страны. К тому же Россия и сама хочет развивать военно-техническое и экономическое сотрудничество с Мьянмой.
Мьянма - одна из беднейших стран региона и одно из самых коррумпированных государств в мире - обладает при этом колоссальными природными богатствами (газ, нефть, древесина, драгоценные камни). Ставить под удар связи с ней и перспективу будущих контрактов, заняв однозначную позицию в межконфессиональном конфликте, сотрясающем страну, в Москве явно не хотят.
Председатель СВОП, директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов, называет реакцию мусульман России на события в Мьянме "первым примером того, как представления и симпатии части российского общества расходятся даже не с приоритетами, а с принципами внешней политики государства". По его словам, Мьянма "не относилась к первоочередным направлениям российской дипломатии", однако Москва "традиционно выступала против давления на Нейпьидо (где до недавнего времени правила военная хунта)".
"Ведомости": предвыборные страсти остались в 90-х
Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина проанализировал характер агитации перед региональными выборами 10 сентября, пишут "Ведомости". Итоги исследования говорят о том, что в этом году агитация стала особенно вялой. И такая "тихая кампания" грозит низкой явкой избирателей.
В отдельных регионах избирателю было вообще крайне затруднительно узнать, что избирательная кампания все-таки идет, иронизирует газета. По сути дела, массовая агитация со стороны действующих губернаторов велась под видом освещения профессиональной деятельности.
Народ разочарован в выборах, а явка из кампании в кампанию становится все ниже и ниже, говорит Игорь Лебедев (ЛДПР).
"Политизация общества упала давно: лихие 90-е, полные страстей, отошли в прошлое вместе с массовыми митингами и высокой явкой", - говорит эксперт близкого к Кремлю фонда ЭИСИ Андрей Колядин. Рекордной явки на этих выборах не будет, констатирует Колядин, обещая явку "как в передовых европейских странах - 35-45%, но все по-честному".
Смысл этой кампании - избежать публичных скандалов, так как они могут привести к росту явки, объясняет один из авторов доклада - Александр Кынев. Невысокая конкуренция также означает, что во многих регионах господствуют "договорные матчи" между партиями, добавляет Кынев.
"Эту кампанию можно сравнить с прогрессирующей болезнью: у власти могли быть другие варианты, но она пошла по привычному пути. Можно назвать это передышкой перед президентскими выборами, которые, может быть, будут ярче", - предполагает Кынев.
РБК: крупнейший иск московского метро
Московский метрополитен подал иск о взыскании 1,8 млрд рублей (31 млн долларов) с ЗАО "Триада-Холдинг". Газета РБК называет этот иск крупнейшим в истории метрополитена, и рассказывает, что ответчик участвовал в ремонте вестибюлей. Издание также сообщает, что до конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам.
Московский метрополитен начал программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Работы охватили несколько десятков станций, однако сроки их выполнения постоянно задерживались. В феврале 2016 года активисты ОНФ опубликовали карту, согласно которой ремонт вестибюлей затянулся более чем на 80 станциях.
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщал, что, по данным на декабрь 2015 года, сумма неустойки за сорванные сроки превысила 287 млн руб.
Теперь со стороны метро должна последовать серия исков к нерадивым компаниям, которые не выполняют контрактные обязательства, в том числе по ремонту вестибюлей и переходов.
Отдельные изменения в подходе метро к выбору подрядчиков могут начаться из-за смены руководителя, полагает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. После аварии ушел в отставку начальник метро Иван Беседин, его место занял глава дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов. В мае этого года Пегов перешел обратно в РЖД, метро возглавил его первый зам Виктор Козловский. Поскольку новый руководитель пришел не со стороны, кардинальной перемены в политике метрополитена ждать не стоит, уверен Янков.
Строительные работы на транспортных объектах, особенно в подземном пространстве, - сложный процесс, говорит экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко. Проблемы в этой сфере связаны с тем, что не уделяется достаточно внимания проектной работе, считает эксперт.
"Кроме того, сроки назначаются директивно, потом приходится "дожимать", чтобы успеть", - заключил Ткаченко.
"Известия": россияне не признаются в бедности
Количество россиян, считающих себя бедными, уменьшилось и вернулось к уровню пятилетней давности, пишут "Известия", ссылаясь на мониторинг Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
29% из 2000 опрошенных назвали свой уровень материального положения низким. А в 2015 и 2016 годах как "плохое или очень плохое" свое материальное положение оценили 33% респондентов, приводит данные газета.
"В целом во втором квартале 2017 года население более позитивно оценило свое материальное положение, чем во втором квартале 2015-го и 2016-го. Но хуже, чем в 2013-м и 2014-м", - комментируют в РАНХиГС.
Старший эксперт-консультант Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Олег Чернозуб считает, что за период с конца 2014-го по сентябрь 2016 года произошло существенное ухудшение материального положения россиян. "Преимущественно - за счет "сползания" "среднего класса" в страту "бедных", в то время как наиболее обеспеченные группы практически не пострадали", - отметил эксперт.
Заведующая кафедрой социально-гуманитарных дисциплин факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Елена Зарецкая считает, что в реальности процент людей, живущих бедно, выше, ведь многие просто не хотят признавать свою финансовую несостоятельность.
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