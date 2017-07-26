СМИ России: американские санкции против Москвы аукнулись Европе

 (15)
bbcrussian.com
среда, 26 июля 2017 г. 14:05
Новые американские санкции в отношении России и Ирана создают реальную угрозу для европейского бизнеса, пишет "Независимая газета". Под санкции попадают восемь крупных нефтегазовых проектов с российским участием, что может помешать Европе импортировать из России газ.
© AFP/Scanpix

Ожидается, что в среду Еврокомиссия обсудит ситуацию с новыми санкциями, ведь новый американский закон может в итоге больно ударить по европейцам.

НГ, ссылаясь на европейскую прессу, пишет, что инициатива с американскими санкциями затрагивает независимость и интересы энергетической безопасности Европы, и потому ЕС пытается минимизировать для себя их последствия. К примеру, Евросоюз вполне может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если США введут новые санкции против России, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Законопроект может поставить Европу перед выбором: либо соблюдать американский закон, либо свои интересы и представления воплощать в собственном пакете санкций. И в этом случае у американской дипломатии будет меньше возможности договариваться, потому что она окажется связанной своим законом", - считает глава Американской торговой палаты в РФ Алексей Родзянко, подчеркивая, что санкции необходимо вводить скоординированно.

Экономические последствия от введения нового пакета санкций могут быть непредсказуемыми для большинства действующих и запланированных российских проектов в области энергетического сектора.

"Однако сегодня сложно предугадать, смогут ли они действительно полностью парализовать, например, строительство "Северного потока-2" или разработку совместных с европейцами месторождений Шах-Дениз или Zhor Field", - говорит аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко, полагая, что новый пакет санкций призван в первую очередь поддержать собственные сланцевые проекты США.

Последствия воздействия новых санкций США на оба проекта "Северный поток" сложно переоценить, считает гендиректор компании "Форум" Роман Паршин. "Это ключевые энергетические проекты как для России, так и для Европы, и возможное отставание в их модернизации из-за санкций будет стоить обеим сторонам миллиардов долларов", - считает он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

СМИ России: американские санкции против Москвы аукнулись Европе (15)

СМИ России: американские санкции против Москвы аукнулись Европе
Новые американские санкции в отношении России и Ирана создают реальную угрозу для европейского бизнеса, пишет "Независимая газета". Под санкции попадают восемь крупных нефтегазовых проектов с российским участием, что может помешать Европе импортировать из России газ.

В России призывают ответить на еще не вступившие в силу санкции США (21)

Konstantinas Kosačiovas
В то время как законопроект о новых санкциях США против России получил одобрение пока только в палате представителей, российские власти не только успели признать возможные ограничительные меры масштабными и очень серьезными, но и призывают к подготовке ответа.

Режиссер Учитель пожаловался Мутко на футбольных болельщиков

Режиссер Учитель пожаловался Мутко на футбольных болельщиков
Режиссер «Матильды» Алексей Учитель попросил вице-премьера, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко возбудить дисциплинарное производство в отношении болельщиков «Спартака» и «Локомотива». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.

"Лаборатория Касперского" запускает бесплатный антивирус

Лаборатория Касперского запускает бесплатный антивирус
"Лаборатория Касперского" объявила о запуске бесплатной антивирусной программы Kaspersky Free. Во вторник, 25 июля, новый продукт начали распространять в США, Канаде, большей части Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Госдуме назвали новые санкции США самыми масштабными с 2014 года (11)

Rusijos Dūma
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятый палатой представителей в США пакет санкций против России самым масштабным с 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.
Facebook друзья