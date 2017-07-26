СМИ России: американские санкции против Москвы аукнулись Европе

Новые американские санкции в отношении России и Ирана создают реальную угрозу для европейского бизнеса, пишет "Независимая газета". Под санкции попадают восемь крупных нефтегазовых проектов с российским участием, что может помешать Европе импортировать из России газ.

Ожидается, что в среду Еврокомиссия обсудит ситуацию с новыми санкциями, ведь новый американский закон может в итоге больно ударить по европейцам.

НГ, ссылаясь на европейскую прессу, пишет, что инициатива с американскими санкциями затрагивает независимость и интересы энергетической безопасности Европы, и потому ЕС пытается минимизировать для себя их последствия. К примеру, Евросоюз вполне может ограничить доступ американских компаний к кредитам европейских банков, если США введут новые санкции против России, заявил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

"Законопроект может поставить Европу перед выбором: либо соблюдать американский закон, либо свои интересы и представления воплощать в собственном пакете санкций. И в этом случае у американской дипломатии будет меньше возможности договариваться, потому что она окажется связанной своим законом", - считает глава Американской торговой палаты в РФ Алексей Родзянко, подчеркивая, что санкции необходимо вводить скоординированно.

Экономические последствия от введения нового пакета санкций могут быть непредсказуемыми для большинства действующих и запланированных российских проектов в области энергетического сектора.

"Однако сегодня сложно предугадать, смогут ли они действительно полностью парализовать, например, строительство "Северного потока-2" или разработку совместных с европейцами месторождений Шах-Дениз или Zhor Field", - говорит аналитик компании "Алор Брокер" Кирилл Яковенко, полагая, что новый пакет санкций призван в первую очередь поддержать собственные сланцевые проекты США.

Последствия воздействия новых санкций США на оба проекта "Северный поток" сложно переоценить, считает гендиректор компании "Форум" Роман Паршин. "Это ключевые энергетические проекты как для России, так и для Европы, и возможное отставание в их модернизации из-за санкций будет стоить обеим сторонам миллиардов долларов", - считает он.