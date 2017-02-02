СМИ рассказали о фактическом признании паспортов ДНР и ЛНР в России

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Телеканал "Дождь"
четверг, 2 февраля 2017 г. 16:30
Владельцы паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут купить в России билет на поезд или самолет, а также забронировать номер в гостинице, сообщает РБК со ссылкой на жителей удерживаемого сепаратистами региона Украины, источники в Госдуме и дипломатических кругах, а также авиакомпанию S7 Airlines.
© A.Morozovo nuotr.

В частности, заместитель председателя «народного совета» ДНР Денис Пушилин рассказал, что паспортом самопровозглашенной республики он пользуется с весны 2016 года и въезжает по нему на территорию России. По его словам, по такому паспорту можно купить билеты российских авиакомпаний S7, UTair и «Аэрофлот». Представитель ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего также подтвердил РБК, что в России можно пользоваться паспортами ДНР и ЛНР.

Кроме того, боец ДНР Александр Жучковский в присутствии журналиста РБК купил в аэропорту Ростова-на-Дону по паспорту самопровозглашенной республики билет на рейс авиакомпании «Победа» до Москвы без предварительной брони и заполнения графы о гражданстве в системе бронирования, а также билет на поезд в станицу Кущевская в кассе городского вокзала. В «Победе» заявили, что при бронировании пассажир был обязан указать гражданство, а система бронирования предлагает выбор только из признанных Россией стран.

В пресс-службе «Аэрофлота» исключили возможность продажи билетов по паспорту не признанной Россией страны. Официальный представитель компании подчеркнул, что для покупки билета нужно внести данные российского паспорта, загранпаспорта, выданного Россией, или действующего паспорта признанного Россией государства.

В мае 2016 года "МИД" ДНР заявил, что с паспортом самопровозглашенной республики невозможно выехать на территорию России.

В апреле в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность получения российского гражданства жителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С инициативой выступил депутат Госдумы от КПРФ Вадим Соловьев. Он предложил выдавать паспорта РФ жителям непризнанных республик в том случае, если они въехали в Россию законно и у них истек срок годности украинского паспорта или он был потерян.

Телеканал "Дождь"
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СМИ рассказали о фактическом признании паспортов ДНР и ЛНР в России (13)

СМИ рассказали о фактическом признании паспортов ДНР и ЛНР в России
Владельцы паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут купить в России билет на поезд или самолет, а также забронировать номер в гостинице, сообщает РБК со ссылкой на жителей удерживаемого сепаратистами региона Украины, источники в Госдуме и дипломатических кругах, а также авиакомпанию S7 Airlines.

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