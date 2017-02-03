СМИ: "путинский Распутин" Дугин стал посредником Кремля

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Inopressa.ru
пятница, 3 февраля 2017 г. 15:49
"Российский ультранационалист, которого издание Breitbart News под началом Стива Бэннона (ныне главного стратега президента Трампа) прозвало "путинским Распутиным", неожиданно сделался внешнеполитическим "посредником" для Кремля", - утверждают журналисты Bloomberg Генри Мейер и Онур Ант.
Aleksandras Duginas
© RIA/Scanpix

После того, как Турция сбила российский бомбардировщик, философ Александр Дугин "воспользовался своими контактами в обеих странах, чтобы создать неофициальный канал переговоров, который помог Путину и Эрдогану прекратить ссору, которая становилась все более опасной", - пишут авторы, ссылаясь на свидетельство отставного турецкого генерала.

Сближение с Эрдоганом позволило Путину переиграть администрацию Обамы и переломить ситуацию на войне в Сирии. "В понимании Дугина, чьи взгляды на губительность либерализма цитируются Бэнноном и другими ультраправыми лидерами, это также на шаг приблизило Россию к осуществлению его мечты о демонтаже глобального порядка во главе с США, в том числе при попытке склонить Турцию к разрыву с НАТО и создать "русско-исламский пакт" с участием Ирана", - говорится в статье.

На вопрос, сыграл ли Дугин роль в разрядке напряженности с Турцией, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил: "Нет".

Между тем Сергей Марков, консультирующий сотрудников администрации Путина, говорит, что Дугин, хотя и не является официальным посланником, "похоже, дал туркам очень хорошие советы". "По словам Маркова, Дугин "сделал так, чтобы все остались довольны", организовав ноябрьский визит турецкой делегации с участием одного из родственников Эрдогана в Крым спустя несколько недель после встречи с премьером Бинали Йылдырымом в Анкаре", - говорится в статье.

Бывший директор военной разведки Турции Исмаил Хакки Пекин подтвердил роль Дугина. "Пекин и еще четыре члена Патриотической партии, в том числе другой отставной генерал и отставной адмирал, в декабре 2015 года прилетели в Москву и в течение 4 дней общались на встречах, организованных Дугиным, с действующими и отставными российскими официальными лицами", - говорится в статье.

"В интервью в Анкаре Пекин рассказал, что во время поездки Дугин привел турецкую делегацию в "секретную комнату" в "особом месте" для встречи со своим покровителем Константином Малофеевым - мультимиллионером, имеющим связи с РПЦ", - пишут авторы.

Издание замечает: телеканал "Царьград" Дугина и Малофеева - единственный из крупных каналов, показавший речь, произнесенную в Москве в 2016 году экс-советником Трампа Картером Пейджем.

Пекин сказал, что Дугин представил Малофеева как "правую руку" Путина, и турки узнали, что финансист действительно может "стучаться в дверь Путина". "Так поездка стала эффективной, - сказал Пекин. - Мы знали: то, что мы говорили, было передано напрямую Путину".

"Пекин сказал, что ему и его коллегам удалось убедить россиян, с которыми они беседовали (в том числе двух генералов в штатском), что ответственность за сбитый самолет несли некие неконтролируемые элементы в вооруженных силах", - говорится в статье. Пекин заявил, что это был "заговор" с участием последователей Фетхуллаха Гюлена и официальных лиц США и НАТО, которые хотели вбить клин между Россией и Турцией.

"В марте, когда трения между Путиным и Эрдоганом еще сохранялись, Дугин вылетел в Анкару с визитом для продолжения контактов. В частности, он разговаривал с родственниками Эрдогана и другими влиятельными фигурами", - говорится в статье. По словам Дугина, он сказал туркам: арест обвиняемого в убийстве одного из российских летчиков приблизил бы восстановление отношений. На следующий день, 30 марта, подозреваемый был взят под стражу.

"Они сказали, что проводят расследование и Эрдоган извинится", - говорит Дугин. Он передал информацию российским официальным лицам.

27 июня Эрдоган выразил сожаление в связи с инцидентом, что подготовило почву для восстановления отношений.

Но 15 июля, "как говорит Пекин, сбылось то, о чем раньше, в "секретной комнате" предупреждали Малофеев и Дугин: недовольные военные попытались устроить переворот", - пишет издание.

Авторы сообщают: "Малофеев отверг утверждение, что он правая рука Путина, назвав это "лестным преувеличением". Песков отрицал, что этот финансист сыграл роль в сближении с Турцией".

"Дугин, давно предрекающий крах "либеральной гегемонии Запада", сказал, что избрание Трампа стало переломным моментом, который сулит изменение хода мировой истории", - пишет издание.

Дугин также объявил, что антиамериканизм "закончился". "При Трампе Америка - не только не противник, но и потенциальный союзник", - заявил он.

Теперь Дугин фокусируется на Европе, где развивает связи с партиями, выступающими против истеблишмента.

У него есть новая мантра для Европы: "Осушите болото". По мнению издания, она "взята прямо из арсенала кампании Трампа".

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