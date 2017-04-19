СМИ опубликовали видео с рассказом Дадаева об убийстве Немцова

 (1)
bbcrussian.com
среда, 19 апреля 2017 г. 09:27
"Новая газета" и "Коммерсант" опубликовали видеозаписи признательных показаний Заура Дадаева и Анзора Губашева, обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова.
Zauras Dadajevas
© AFP/Scanpix

Запись сделана на предварительном этапе расследования в 2015 году - позже Дадаев отказался от признательных показаний.

На опубликованном видео Заур Дадаев подробно описывает момент убийства и свои мотивы, а также процесс слежки за Немцовым и то, как он выбирал момент для нападения.

"Он шел с девушкой, метров 40, я его догонял быстрым шагом. В упор, где-то с пяти метров, как дошел до него, - рассказывает Дадаев, показывая следователям жестами, как стрелял. - Сразу же сделал три выстрела".

"Вижу, он поднимается. Не подходил, сделал еще три выстрела", - описывает убийство Дадаев.

После этого он, как следует из видео, перешел Большой Москворецкий мост, сел в автомобиль, за рулем которого был Анзор Губашев, и уехал домой.

В качестве мотива Дадаев назвает оскорбление своих религиозных чувств из-за публичных высказываний Немцова в поддержку французского сатирического журнала "Шарли Эбдо". Это одна из первых версий следствия, которую критиковали соратники Немцова.

Об оскорблении религиозных чувств говорили и другие обвиняемые, братья Губашевы, но именно эта часть их показаний не была продемонстрирована присяжным по решению суда.

"Да, я хочу это сделать ради Аллаха, по поводу того, что оскорбляют пророка Мухаммеда", - говорит на видео Дадаев, в то же время вскользь упоминая сумму в 5 млн рублей, которую он, по его словам, так и не получил.

Записанные на видео показания Дадаев мог дать сразу после убийства в 2015 году. Тогда официально сообщалось, что он признал свою вину и рассказал о деталях убийства. Вскоре обвиняемый в убийстве Немцова отказался от признательных показаниний, заявив, что давал их под давлением.

Накануне Дадаев давал показания на процессе по делу об убийстве Немцова. Он снова заявил, что был дома в день убийства политика и не имеет никакого отношения к преступлению.

Выступая в Московском военном окружном суде, он рассказал, что до 20-х чисел декабря 2014 года он вообще не появлялся в Москве, так как жил по месту своей службы - в военной части в Грозном. В конце 2014 года он решил уволиться со службы и переехать в Москву, где поселился в квартире, которую снял его бывший командир Руслан Геремеев.

В день убийства Немцова, заявил в суде Дадаев, он находился в этой квартире по адресу улица Веерная, 3.

Накануне стало известно, что в четверг гособвинение планирует показать присяжным видеозапись признательных показаний Дадаева. "Новая газета" и "Коммерсант" опубликовали их во вторник поздно вечером.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

79% россиян высказались против сноса памятников Ленину (4)

Vyborgas, Rusija
79% россиян — против сноса памятников Владимиру Ленину в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

СМИ опубликовали видео с рассказом Дадаева об убийстве Немцова (1)

Zauras Dadajevas
"Новая газета" и "Коммерсант" опубликовали видеозаписи признательных показаний Заура Дадаева и Анзора Губашева, обвиняемых в убийстве политика Бориса Немцова.

В Госдуме обсудили влияние американских СМИ на выборы в России (8)

Rusijos Dūma
В российской Госдуме во вторник прошло расширенное заседание комитета по информационной политике, на котором эксперты и депутаты обвинили "Радио Свобода", "Голос Америки" и Би-би-си в попытке повлиять на выборы в Госдуму, прошедшие в России в сентябре 2016 года.

Transparency пожаловалась Путину на конфликт интересов Медведева

Transparency пожаловалась Путину на конфликт интересов Медведева
Международная антикоррупционная организация Transparency International обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить "неурегулированный конфликт интересов" премьер-министра Дмитрия Медведева.

"Дождь": Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального (90)

Дождь: Кремль создал специальный отдел по дискредитации Навального
Администрация президента РФ решила запустить кампанию по дискредитации оппозиционера Алексея Навального и создала для этого специальный отдел, снимающий порочащие его клипы, фильмы и видеоигры, сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на четыре источника, близких к Кремлю.
Facebook друзья
Rambler's Top100