СМИ назвали новую дату передачи Исаакиевского собора в Петербурге РПЦ

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NEWSru.com
четверг, 13 апреля 2017 г. 08:42
Власти Петербурга обсуждают новую дату передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ: по данным РБК, это может произойти 12 июля, в церковный праздник святых Петра и Павла, когда также отмечают именины царя Петра Великого. "Фонтанка" предает, что передачу собора перенесли после теракта 3 апреля.
© Vida Press

Об обсуждении даты 12 июля РБК сообщили источники, близкие к двум организациям: РПЦ и Минкультуры. Агентство напоминает, что 12 июля в Петербурге традиционно ждут патриарха Кирилла, который всегда приезжает на этот праздник в город, чтобы возглавить службу в соборе святых Петра и Павла в Петропавловской крепости.

В Синодальном отделе РПЦ по взаимодействию с обществом и СМИ отказались комментировать возможную передачу собора к 12 июля.

Ранее источники, близкие к Минкультуры, рассказывали РБК, что власти Петербурга попросили директора музея Исаакия Николая Бурова перевезти экспонаты из музея к Пасхе, которая в этом году отмечается 16 апреля. Однако процедуру решили приостановить: федеральный чиновник сообщил агентству, что организовать процедуру к Пасхе не успевают.

Директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил РБК, что у него "до сих пор нет никаких документов и музей спокойно работает". Он назвал "слухами" сведения о выселении музея к 12 июля. По его оценке, чтобы осуществить переезд необходимо "180 дней с момента получения официальных бумаг".

Обсуждение передачи собора в ведение церкви сопровождается регулярными массовыми акциями: сотни и тысячи петербуржцев собираются в защиту нынешнего статуса музея, а РПЦ периодически организует масштабные крестные ходы вокруг Исаакия.

NEWSru.com
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