СМИ: Навальный улетел в Испанию

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NEWSru.com
воскресенье, 7 мая 2017 г. 16:19
Политик Алексей Навальный улетел в Испанию, сообщает "Московский комсомолец". Издание утверждает, что он направляется в Барселону и напоминает, что ранее он говорил о необходимости оперировать поврежденный глаз.
© youtube.com

Портал "Лайф" опубликовал фото Навального в салоне самолета: на нем темные очки, рядом сидит жена Юлия.

На фото "Лайфа" оба со смартфонами. В Twitter Навального на момент написания заметки последнее сообщение с иронией напоминает о том, Алишер Усманов вновь вошел в пятерку самых богатых резидентов Великобритании.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков не смог подтвердить "Медузе" сообщения об отлете оппозиционера. "Не знаю", - ответил он на соответствующий вопрос.

Накануне агентство РБК сообщало о намерении Навального провести операцию на поврежденном глазу в Испании либо Швейцарии. Его соратники полагают, что поездка займет не менее недели.

Проблемы со зрением возникли у оппозиционного политика после нападения 27 апреля: около офиса ФБК его облили зеленкой, предположительно, смешанной с каким-то реактивом. Оппозиционер рассказал, что ему диагностировали химический ожог роговицы средней степени и что он потерял 80% зрения на правом глазу. По его словам, ему может понадобиться пересадка роговицы.

Навальный получил возможность выехать из страны после того, как ему неожиданно выдали загранпаспорт.

NEWSru.com
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