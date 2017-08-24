СМИ: на экономиста Алексашенко завели дело о контрабанде

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bbcrussian.com
четверг, 24 августа 2017 г. 16:24
Бывший замминистра финансов России, экономист и публицист Сергей Алексашенко прокомментировал сообщения о своем задержании заявив, что находится в США.
Sergejus Aleksašenka
© RIA/Scanpix

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Алексашенко был задержан при вылете из России за попытку вывезти несколько советских орденов в США. Российские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что против Алексашенко в среду было возбуждено уголовное дело.

"Я не в России, не в Москве, все вопросы к "Московскому комсомольцу", - ответил Алексашенко на просьбу Русской службы Би-би-си прокомментировать сообщение о его задержании в аэропорту "Домодедово". На дополнительные вопросы он отвечать не стал.

"Я не арестован и последние две недели нахожусь не в России", - позже написал Алексашенко в "Твиттере" на английском.

О задержании Алексашенко сообщило издание "Московский комсомолец" вечером в среду без указания источника. По сведениям издания, Алексашенко пытался вывезти из Москвы несколько советских орденов и их копий, не задекларировав их.

Позже о том же сообщил Интерфакс, снова со ссылкой на анонимный источник. "Алексашенко был задержан в московском аэропорту, где у него было изъято несколько орденов времен СССР, запрещенных к вывозу", - сказал собеседник агентства.

По словам источника Интерфакса, инцидент произошел около недели назад, а уголовное дело было возбуждено в среду, 23 августа, по итогам экспертизы. По данным экспертизы, на которую ссылается "Московский комсосолец", ордена оценили в 760 тысяч рублей (около 13 тыс. долларов).

По информации источников обоих СМИ, в отношении Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, которая предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

Российские правоохранительные ведомства официально о задержании Алексашенко или возбуждении против него дела не сообщали.

Сергей Алексашенко - первый зампред Центробанка в 1995-1998 годах, бывший заместитель министра финансов, экономист и публицист. В последние годы он последовательно критикует экономическую политику российских властей.

Алексашенко критиковал действия России на Украине и аннексию Крыма. Он принимал участие в подготовке доклада убитого Бориса Немцова "Путин. Война", оценив стоимость поддержки россией сепаратистов на Донбассе в 2 млрд долларов ежегодно.

Россия последовательно отвергает участие в конфликте на юго-востоке Украины.

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