СМИ: Медведев не едет в регионы из-за фильма "Он вам не Димон"

NEWSru.com
четверг, 13 июля 2017 г. 10:58
Лидер "Единой России" премьер Дмитрий Медведев не ездит в регионы поддерживать губернаторов, которым в сентябре предстоят перевыборы, из-за низкого рейтинга. Собеседники "Ведомостей" утверждают, что премьеру повредило расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон".
© Reuters / Scanpix


В мае нынешнего года "Известия" анонсировали предвыборное турне Медведева по регионам, в том числе тем, где будут избираться губернаторы. Это подтверждал секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов, пишет newsru.com

Однако на деле по регионам ездит президент России Владимир Путин. Ездить в выборные регионы он стал весной: с 18 апреля он побывал в четырех из 16 областей, по данным сайта Кремля, и всякий раз встречался с руководителями этих регионов. А в тех семи регионах, где выборов нет, не встречался. Так, на прошлой неделе он на встрече со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым велел приструнить "борзого" директора завода, который не выплачивает зарплату. Медведев же посетил Муром, где агитировал за семейные ценности в День любви и верности. 20 июня его ждали на форуме "Единой России" в Ярославле (выборный регион), но Медведев не поехал.

Два близких к Кремлю источника "Ведомостей" утверждают, что до выборов Путин планирует навестить все 16 регионов, где должны пройти выборы.

А другой собеседник заявил, что малая активность Медведева объясняется его низкими рейтингами: ему повредили весенние скандалы, связанные с расследованием ФБК Алексея Навального. После публикации расследования и последующих акций протеста Медведев не может поделиться рейтингом с врио губернаторов и, даже напротив, стал для них токсичным, согласен другой человек, близкий к администрации.

Опрошенные "Ведомостями" политологи добавляют, что региональные поездки Путина можно также рассматривать и как часть его собственной избирательной кампании. При этом официально президент пока не объявил о намерении идти на четвертый срок.

NEWSru.com
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СМИ: Медведев не едет в регионы из-за фильма "Он вам не Димон"

СМИ: Медведев не едет в регионы из-за фильма Он вам не Димон
Лидер "Единой России" премьер Дмитрий Медведев не ездит в регионы поддерживать губернаторов, которым в сентябре предстоят перевыборы, из-за низкого рейтинга. Собеседники "Ведомостей" утверждают, что премьеру повредило расследование Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон".

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