СМИ: Кремль запустил мониторинг событий способных влиять на настроения в регионах

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 27 февраля 2017 г. 08:40
Администрация президента России запустила ежемесячный мониторинг событий в ключевых отраслях экономики, способных повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах.
© AP / Scanpix

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников в металлургической, автомобильной и нефтегазовой отрасли.

Информацию также подтвердили двое федеральных чиновников. Мониторинг планируется вести до мая 2018 года.

«Администрация президента поручила правительству, а профильные министерства, соответственно, должны будут ежемесячно предоставлять указанную информацию в Кремль начиная с апреля», — сообщил чиновник, читавший поручения, направленные в Минэнерго, Минтранс, Минпромторг и другие структуры.

По данным газеты, каждое министерство составляет список компаний, которые должны будут готовить ежемесячные доклады о наиболее важных событиях. Организации обязали проанализировать свои риски по ряду критериев. Это «источник его проявления (событие или условие, в том числе принятие или непринятие нормативного правового акта), дата и оценка вероятности возможного наступления „риска“, его локализация, группы населения в зоне максимального риска, способы его ликвидации или минимизации последствий», пишет газета.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это поручение дано в русле обычного обмена информацией.

Минэнерго, Минпромторг и Минтранс России уже начали выполнять это распоряжение, отмечает издание.

В Минэнерго говорить об отправке запросов в компании отказались, отметив, что «совещания с представителями компаний на тему значимых событий в ТЭКе — часть системной работы, которую проводит министерство». При этом сотрудники двух компаний в энергетическом секторе получение запросов подтвердили.

«Газпром» сообщил газете, что подобные запросы приходят каждый год и что компания всегда координирует мероприятия, имеющие общественную значимость, с федеральными и региональными властями.

«В нашем случае это, как правило, запуск в эксплуатацию промышленных и социальных объектов, подписание значимых соглашений с партнерами, выступления на крупных конференциях и форумах», — говорится в ответе «Газпрома».

При этом близкий к Кремлю собеседник отметил, что в предыдущие годы подобной веерной рассылки не было.

Президентские выборы в России намечены на март 2018 года.

Телеканал "Дождь"
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