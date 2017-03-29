СМИ: кедровую рощу под "дачу" Медведева арендовали за 39 рублей в год

В городе Плесе Ивановской области, где находится усадьба, которую называют дачей премьер-министра Дмитрия Медведева, земельные участки сдаются в аренду по 39 рублей и 32 копейки в год, следует из документов, которые публикует газета "Собеседник".

Арендатором земли является фирма "Орион", которая раньше называлась управляющей компанией фонда "Дар", фигурирующего в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о "тайной империи" Медведева "Он вам не Димон".

Публикуемые документы были получены в ответ на депутатский запрос от КПРФ. Из сообщения зампредседателя правительства области Сергея Зобнина следует, что формально территории хозяйства вернули статус памятника природы, однако оставили в пользовании арендатора — ООО "Орион".

Арендатор получил 4108,49 га в аренду на 49 лет в результате аукциона, причем арендная ставка составила 39 рублей и 32 копейки в год за весь участок кедровой рощи на берегу Волги.

При этом, для сравнения, продажа права аренды 1 га в Ивановской области на 49 лет начинается от 2 млн. Исходя из этой цены газета рассчитала, что участок в Плесе не должен стоить дешевле 8 млрд, то есть около 165 млн рублей в год.

В выданном "Ориону" разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания сказано, что в 2014 году по просьбе этой фирмы областная администрация позволила доставить в хозяйство 50 маралов, в том числе 20 взрослых самцов. Животных привезли автомобильным транспортом c Алтая в приготовленный для них вольер площадью 124 га и по специально оговоренному графику уже начали выпускать на волю.

Расследование о "даче Медведева" в Плесе ФБК опубликовал в сентябре 2016 года. Тогда выяснилось, что объект охраняется ФСО и что над ним закрыто воздушное пространство.

В материале ФБК "Он вам не Димон" отмечалось, что фонд "Дар", в собственности которого находилась усадьба Миловка в Плесе, возглавляет однокурсник Медведева по юридическому факультету Ленинградского государственного университета, вице-президент "Газпромбанка" Илья Елисеев.

Они вместе начинали первые шаги в бизнесе: еще в 1990 году учредили малое предприятие "Уран" с уставным капиталом 100 рублей. Обоим учредителям тогда было по 25 лет. Затем в 1994 году они же на паях зарегистрировали АООТ "Консультационная фирма "Балфорт".

К созданию фонда, помимо Елисеева, причастны супруга премьер-министра Светлана Медведева и предприниматель Леонид Михельсон. По данным ФБК, в 2014 году "Дар" передал земельный участок в селе Миловка Ивановской области некоммерческому фонду "Градислава", а Фонду поддержки зимних олимпийских видов спорта — здание в селе Эсто-Садок в Сочи. В ФБК посчитали, что этот фонд в нарушение закона безвозмездно передал свое имущество на неуставные цели, и направили в Следственный комитет РФ заявление с просьбой возбудить дело о растрате в отношении руководителя фонда "Дар".

В сентябре 2016 года пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что "эта дача, как и другие объекты временного проживания, не находится в собственности Медведева и не используется им и членами его семьи на другом правовом основании", но добавила, что "это не значит, что они там никогда не были".

Фракция КПРФ, поучаствовавшая в добывании информации об участке в Плесе, 24 марта внесла на рассмотрение Госдумы проект протокольного поручения комитету по безопасности и противодействию коррупции провести проверку материалов, представленных в фильме "Он вам не Димон". На случай если для принятия поручения не соберется необходимое число голосов, в партии предусмотрели инициативу о парламентском расследовании.

В минувшее воскресенье, 26 марта, по всей России прошли митинги протестов против коррупции, названные вдохновителями "Он нам не Димон". Только в Москве было задержано 1030 человек, в том числе организатор митинга оппозиционер Алексей Навальный, которому суд назначил штраф в размере 20 000 рублей и 15 суток ареста.