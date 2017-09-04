«Уголовное дело в части покупки акций „Газпрома“ прекращено за отсутствием состава преступления», — сказал источник агентства.
В июле 2016 года следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего конкурсного управляющего компании «Дальняя степь» Александра Долженко. Его обвинили в сговоре с Браудером, который ранее был гендиректором «Дальней степи».
По версии следствия, Долженко оказал Браудеру содействие в выводе за границу 37,5 миллиона акций «Газпрома». Почти три миллиарда рублей, вырученные за акции, под видом выплаты дивидендов были переведены на счета подконтрольных Браудеру кипрских офшорных компаний Cerasus Investment Ltd и Apricus Investment Ltd.
Налоговая служба, выступившая потерпевшей по делу о незаконной покупке акций «Газпрома», в июле этого года подала иск к Браудеру и его деловому партнеру Ивану Черкасову. Браудера также обвинили в организации ухода от налогов, преднамеренном банкротстве и покушении на неисполнение обязанностей налогового агента.
В России Браудера также обвиняют в уклонении от уплаты налогов по схеме, разработанной юристом Сергеем Магнитским. В 2013 году его заочно приговорили к девяти годам колонии. Магнитский умер в СИЗО в 2009 году при невыясненных обстоятельствах.
СМИ: дело против Браудера о незаконной покупке акций "Газпрома" закрыто
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