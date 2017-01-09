Следствие просит продлить домашний арест Улюкаева

Следствие попросило продлить до 15 апреля меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, обвиняемому в получении взятки.

"Ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста поступило в суд. Рассмотрение ходатайства назначено на 10 января", - сказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

В начале ноября 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании Улюкаева при получении взятки в размере 2 млн долларов за положительную оценку, позволившую компании "Роснефть" заключить сделку по приобретению государственного пакета акций "Башнефть".

В СКР сообщили, что в правоохранительные органы обратились сотрудники "Роснефти", которые заявили о незаконных действиях Улюкаева, который на тот момент занимал пост министра.

Басманный суд Москвы позже отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. Улюкаев отрицает свою вину.

Президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от должности на следующий день после ареста. Улюкаева на посту министра экономического развития сменил Максим Орешкин, который ранее был заместителем министра финансов.

Путин в конце декабря во время своей ежегодной пресс-конференции заявил, что материалов, собранных следствием по делу Улюкаева, было достаточно, чтобы уволить министра в связи с утратой доверия. По словам Путина, после возбуждения дела лично с Улюкаевым он не говорил и не выслушивал его версию событий.

Многие эксперты и экономисты до конца не верят в версию следствия. Юристы отмечают, что МЭР и лично Улюкаев вряд ли могли принципиально повлиять на сделку по приватизации "Башнефти".