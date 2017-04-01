Следственный комитет завел дело о призывах к массовым беспорядкам в Москве

Московское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам в Москве.

Речь идет о появившихся на этой неделе в интернете призывах к участию в несанкционированной акции в центре российской столицы в воскресенье, 2 апреля.

Уголовное дело было возбуждено по статье 212, части 3 УК РФ (призыв к массовым беспорядкам).

Следователи заявляют, что 29 марта в социальных сетях неустановленным лицом под псевдонимом были размещены текстовые сообщения, "призывающие к действиям крайне экстремистского толка".

"Следствием принимаются меры к установлению лиц, разместивших призывы к преступным действиям", - заявила представитель главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.

В пятницу IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников сообщил, что Генпрокуратура России потребовала заблокировать доступ к сайтам, на которых содержится информация о запланированном оппозицией несанкционированном митинге. Согласно приложенным Задольниковым к посту сканам документа, он был отправлен главе Роскомнадзора из Генпрокуратуры.

В выложенных Здольниковым сканах документа фигурируют два ролика на YouTube, две страницы в соцсети "ВКонтакте" и одна - в "Живом журнале".

Оппозиция планирует провести несанкционированную антикоррупционную акцию во многих городах России. Митинг не согласован с властями и должен стать продолжением акций, прошедших в России 26 марта и обернувшихся самыми массовыми задержаниями с 1993 года.

В прошлое воскресенье во многих городах России прошли акции протеста против коррупции. Поводом для них стало расследование Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального о об имуществе и многочисленных объектах недвижимости, якобы связанных с российским премьером Дмитрием Медведевым.

В Москве, где акция в центре города не была согласована с мэрией, полиция задержала 1030 человек, подсчитала мониторинговая группа "ОВД-Инфо". Официально полиция говорила минимум о 600 задержанных.

Сам Алексей Навальный был задержан на воскресной акции на Тверской улице. В понедельник суд отправил его под арест на 15 суток и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

В интервью американскому телеканалу Эй-би-си пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения в коррупции в адрес Медведева популизмом. По словам Пескова, порой обвинения чиновников в коррупции, которые выдвигают активисты, не соответствуют действительности, потому что у этих активистов нет той информации, которая есть в распоряжении контролирующих органов.

Ранее президент России Владимир Путин, говоря о задержаниях участников антикоррупционной акции 26 марта, напомнил, что именно несанкционированные акции протеста привели к смене власти на Украине в 2014 году и к событиям "арабской весны".